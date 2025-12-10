ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ο ποιοτικός Μόρις και ο ψηλός, που έρχεται στον Ολυμπιακό – Πώς απαντάει ο Παναθηναϊκός;🏀

Πάρε Βάλε Kingbet

Ο Τόλης Κοτζιάς και η Νάντια Βελέντζα σχολιάζουν την 14η αγωνιστική. Γιατί έχασε ο Παναθηναϊκός και τι θα γίνει με το εξ αναβολής του Ολυμπιακού;

  • Ανάλυση της 15ης αγωνιστικής. Τι πρέπει να προσέξουν οι ελληνικές ομάδες;
  • Ποιος είναι ο Μόντε Μόρις; Τι θα δώσει στον Ολυμπιακό;
  • Δύσκολο κουίζ με παίκτη από το ΝΒΑ και δώρο από το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Pick and Scroll με τον Mike από τους Basketball Maniacs. Τα καλύτερα της εβδομάδας που πέρασε.

Ρεπορτάζ:

  • Ποιους ψηλούς έχει στη λίστα του ο Ολυμπιακός; Δεν θα αργήσει και το δεύτερο χτύπημα από τους Πειραιώτες.
  • Ο Ολυμπιακός κάνει τη μίνι-έκπληξη και φέρνει τον Μόντε Μόρις από το ΝΒΑ – Τι δίνει ο 30χρονος γκαρντ, γιατί πήγαν σε αυτή την επιλογή οι Πειραιώτες;
  • Ο ΠΑΟΚ πήρε τον Ταϊρί, παίρνει τον Αλεν, ποιο θα είναι το επόμενο χτύπημα;
  • Θα φύγει τελικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από τους Μπακς; Τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες από τις ΗΠΑ;
  • Ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο με την Αρμάνι με σέντερ τους Γιούρτσεβεν και Φαρίντ – Θα πάρει ψηλό το «τριφύλλι»; – Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι σέντερ;

