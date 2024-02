Ο παίκτης που κυνήγησαν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR και ο Ολυμπιακός έβαλαν στο μεταγραφικό τους κάδρο τον ίδιο παίκτη, ωστόσο εκείνος δεν κατέληξε σε κανέναν από τους δύο.

Όπως αναφέρει ο Luca D’Alessandro στον λογαριασμό του στο «X», Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός AKTOR και Αναντολού Εφές, εξέτασαν την περίπτωση του Κεμ Μπίρτς:

«Ο Κεμ Μπιρτς είχε προτάσεις να επιστρέψει στην EuroLeague τον Δεκέμβριο από τους Ολυμπιακός Πειραιώς, Παναθηναϊκό AKTOR Αθηνών και Αναντολού Εφές Κωνσταντινούπολης. Τώρα επέλεξε τη Τζιρόνα για να εκτοξεύσει ξανά την καριέρα του στην Ευρώπη».



Ο 31χρονος Καναδός σέντερ απέρριψε τη προοπτική να επιστρέψει στη Stoiximan Basket League και την Euroleague, ενώ παράλληλα περίμενε μήπως προκύψει κάποια πρόταση από το NBA.

Πλέον, θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Τζιρόνα του Φώτη Κατσικάρη για τη Liga ACB, ευελπιστώντας να επανέλθει σε ψηλό επίπεδο.

Δείτε το tweet:

Khem Birch had offers to return to the EuroLeague in December from Olympiacos BC Piraeus, Panathinaikos Aktor BC Athens and Anadolu Efes Istanbul. Now he has chosen Girona to relaunch his career in Europe

— Luca D'Alessandro (@DAlessandro_LU) February 5, 2024