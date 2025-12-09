Ο Ολυμπιακός στις παγωνιές και η ευκαιρία για 4/4 | Σέντρα Εμείς #7

Στο έβδομο επεισόδιο του ΣΕΝΤΡΑ ΕΜΕΙΣ by Pamestoixima.gr είναι εδώ και έρχεται με σπέσιαλ δώρο. Μπαίνεις στο Pamestoixima.gr και με promo code SENTRA κερδίζεις 200 αποκλειστικά δώρα!

Ο Δημήτρης και η Αριάνα συζητούν για τη μεγάλη ευκαιρία των ελληνικών ομάδων για 4/4.

Ο Ολυμπιακός και η πρόκληση στα κρύα του Καζαχστάν, ο Παναθηναϊκός στην πατρίδα της μπίρας, ο ΠΑΟΚ στους φίλους του Ντεσπόντοφ και η ΑΕΚ στην πρόκληση κόντρα στην αήττητη Σαμσουνσπόρ.

Αυτά και άλλα πολλά, σε ένα ακόμα απολαυστικό ΣΕΝΤΡΑ ΕΜΕΙΣ.