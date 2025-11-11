Ο Κριστιάνο και ο Ντόναλντ, το επόμενο μεγάλο ΜΠΡΟΜΑΝΣ αλλά και μια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ ΟΝΕΙΡΟ

Αλόχα φίλες και φίλοι ΕΝ ΓΟΥΕΛΚΑΜ σε αυτό το έκτακτο ΖΩΝΤΑΝΟ ΤΡΙΤΙΑΤΙΚΟ επεισόδιο του ΣΤΕΗΝΤΙΟΥΜ.

Αυτήν την εβδομάδα:

– Ο Κριστιάνος Ρονάλντος (ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΙΦΑΝΤΙΝΟΣ) κάνουν τα γλυκά μάτια στον Τραμο για να βγάλουν γούστα

– Άλλο ένα προπονητικό σκαλπ στην ήδη πλούσια συλλογή μας

– Μια ΥΠΕΡΟΧΗ ενδεκάδα Ελλήνων ΙΕΡΕΩΝ του ποδοσφαίρου

Και άλλα ακόμα γουστόζικα ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΝΑΙ σε ένα ακόμα ΛΑΗΒ πεσόδιο του ΣΤΕΗΝΤΙΟΥΜ.