Ο Κριστιάνο και ο Ντόναλντ, το επόμενο μεγάλο ΜΠΡΟΜΑΝΣ αλλά και μια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ ΟΝΕΙΡΟ
Αλόχα φίλες και φίλοι ΕΝ ΓΟΥΕΛΚΑΜ σε αυτό το έκτακτο ΖΩΝΤΑΝΟ ΤΡΙΤΙΑΤΙΚΟ επεισόδιο του ΣΤΕΗΝΤΙΟΥΜ.
Αυτήν την εβδομάδα:
– Ο Κριστιάνος Ρονάλντος (ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΙΦΑΝΤΙΝΟΣ) κάνουν τα γλυκά μάτια στον Τραμο για να βγάλουν γούστα
– Άλλο ένα προπονητικό σκαλπ στην ήδη πλούσια συλλογή μας
– Μια ΥΠΕΡΟΧΗ ενδεκάδα Ελλήνων ΙΕΡΕΩΝ του ποδοσφαίρου
Και άλλα ακόμα γουστόζικα ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΝΑΙ σε ένα ακόμα ΛΑΗΒ πεσόδιο του ΣΤΕΗΝΤΙΟΥΜ.