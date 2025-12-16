Ο ευρωπαϊκός αέρας της ΑΕΚ και το ποδόσφαιρο στην εποχή των Social (feat. Παναγιώτης Αρωνιάδης) #8

Στο 8ο επεισόδιο του ΣΕΝΤΡΑ ΕΜΕΙΣ by Pamestoixima.gr έχουμε την χαρά να καλωσορίζουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, Παναγιώτη Αρωνιάδη.

Η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Δημήτρης Μωϋσιάδης παρεκκλίνουν λίγο από τα αγωνιστικά και συζητούν με τον Παναγιώτη Αρωνιάδη για την αναγκαιότητα της σωστής στρατηγικής των ομάδων, την ψυχική υγεία των αθλητών και τη μάχη της σοβαροφάνειας με την εξωστρέφεια.

Διαφορετικό ή όχι, αυτό είναι ένα ακόμα ΣΕΝΤΡΑ ΕΜΕΙΣ.