Noviverse: Ένα ΝΕΟ σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών!

H Novibet συνεχίζει να πρωτοπορεί, παρέχοντας εκτός από κορυφαία εμπειρία παιχνιδιού και το καλύτερο πρόγραμμα ανταμοιβών!

Ένας νέος κόσμος γεμάτος προσφορές, δώρα και πολλά ακόμη σε περιμένει στη Novibet! Στο Noviverse, κάθε στιγμή που παίζεις στοίχημα και καζίνο μετατρέπεται σε αποκλειστικές ανταμοιβές!

Απόλαυσε τα αγαπημένα σου Novibet rewards, με δωρεάν παροχές ή εξαργύρωσε τα coins σου σε μία από τις υπόλοιπες κατηγορίες του σύμπαντος!

Τα νομίσματά σου μπορούν να εξαργυρωθούν σε μοναδικά ταξίδια, συμμετοχές σε απίθανους διαγωνισμούς, εισιτήρια στις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις, προτάσεις για ψυχαγωγία, λαχταριστές γεύσεις για κάθε προτίμηση ή… τον καφέ σου! Ναι καλά διάβασες.

Κάθε coin που μαζεύεις σου δίνει όλο και περισσότερες επιλογές και μετατρέπει τη δραστηριότητά σου σε εμπειρίες και οφέλη, πέρα από τον ψηφιακό κόσμο.

Όλα αυτά και πολλά ακόμη σε περιμένουν να τα εξερευνήσεις στο νέο σύμπαν της Novibet!

Τι είναι το Noviverse;

Το Noviverse by Novibet δεν είναι απλώς ένα νέο feature. Είναι ένα σύμπαν ανταμοιβών* που σου επιτρέπει να δεις το παιχνίδι σου με διαφορετικό τρόπο. Κάθε στιγμή που παίζεις, συλλέγεις novicoins, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε εμπειρίες, δώρα* και προνόμια* που κάνουν τη διαφορά.

Με το Noviverse, η αξία στη διασκέδασή σου είναι δεδομένη. Πλέον έχεις έναν τρόπο να βλέπεις τα οφέλη του παιχνιδιού σου να γίνονται μέρος της καθημερινότητάς σου. Παίζεις όπως πάντα, συγκεντρώνεις coins και απολαμβάνεις τα benefits* που εσύ επιλέγεις!

Αυτό είναι το Noviverse. Από τη Novibet, αποκλειστικά… για σένα!

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ