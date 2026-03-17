Ποιο είναι το νέο online καζίνο που μπαίνει στην Ελλάδα;

Ένας δυνατός παίκτης ετοιμάζεται να εισχωρήσει στην ελληνική αγορά στοιχήματος και online καζίνο. Ο λόγος για τη ρουμανική Superbet, η οποία έλαβε την απαραίτητη άδεια για στοίχημα από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

Τι πρέπει να γίνει για να βγει στον αέρα;

Η Superbet για να πάρει την τελική έγκριση από την ΕΕΕΠ και να βγει στον αέρα οφείλει να φτιάξει ελληνικό domain (gr.) ή αλλιώς ηλεκτρονική διεύθυνση. Επίσης να έχει ολοκληρώσει τη σύνδεσή της με τα κεντρικά συστήματα της Αρχής και να περάσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους διασφαλίζοντας έτσι τη σωστή λειτουργία για τις υπηρεσίες της στο ελληνικό κοινό.

Τι περιμένουμε από το νέο online καζίνο;

Η Superbet ποντάρει αρκετά στο online καζίνο. Έχει ξεκινήσει ήδη να μεγαλώνει σε δυναμικό προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες και να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες. Με τις θέσεις εργασίας να έχουν ξεπεράσει τις 120, στόχος της είναι να βγει σε λειτουργία έως τον Ιούνιο του 2026, πριν ξεκινήσει δηλαδή το Παγκόσμιο Κύπελλο. Άλλωστε η συγκεκριμένη διοργάνωση πρόκειται για την κορυφαία στον κόσμο κι αναμένεται να προσελκύσει πολλούς παίκτες.