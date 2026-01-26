ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Νάπολι – Τσέλσι: Ίδιος στόχος, διαφορετικός σκοπός ⚔🔥

Νάπολι - Τσέλσι

Τελευταία «στροφή» στη φετινή επιτυχημένη Legaue Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Η τελευταία αγωνιστική μάς επιφυλάσσει μια σπουδαία αναμέτρηση, ανάμεσα στη Νάπολι και την Τσέλσι. Δύο ομάδες που έχουν τον ίδιο στόχο, αλλά με διαφορετικό σκοπό. Αυτό που μετράει, όμως, είναι πως θα «ματώσουν» για τους τρεις βαθμούς.

ΝΑΠΟΛΙ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ 24ΑΔΑ ΤΣΕΛΣΙ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ 8ΑΔΑ
1.98novibet
2.35stoiximan

Από τη μία οι «παρτενοπέι» των οκτώ πόντων, με νίκη εξασφαλίζουν εκτός απροόπτου την 24άδα. Ένα αποτέλεσμα που αξίζει να πούμε ότι δεν βολεύει τον Ολυμπιακό. Από την άλλη, οι «μπλε» με 13 βαθμούς, με επικράτηση στη Νάπολη «κλειδώνουν» την οκτάδα και απευθείας πρόκριση στη φάση των «16».

Νάπολι – Τσέλσι αποδόσεις

Νάπολι - Τσέλσι

Δείτε τις αποδόσεις της κρίσιμης αυτής αναμέτρησης Νάπολι – Τσέλσι, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί από τις στοιχηματικές εταιρίες.

ΝΑΠΟΛΙ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΤΣΕΛΣΙ
2.25fonbet

Μην ξεχνάτε, εδώ θα βρείτε και τις αγορές των γκολ που πάντοτε έχουν το δικό τους ενδιαφέρον.

OVER 2,5 UNDER 2,5 GOAL/GOAL NO/GOAL

Νάπολι – Τσέλσι ειδικά στοιχήματα

Παρακάτω ακολουθούν ειδικές επιλογές για στοίχημα που ξεχωρίσαμε. Ειδικά, συνδυαστικά και bet builder, απ’ όλα έχει ο μπαχτσές!

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
G/G + OVER 2,5
2.02stoiximan
ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: 1-1
ΤΣΕΛΣΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ
3.15novibet
ΕΣΤΕΒΑΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
OVER 1,5 ΓΚΟΛ ΣΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ + UNDER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ
4.90stoiximan

Νάπολι – Τσέλσι κανάλι

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη σπουδαία σύγκρουση της Νάπολι με την Τσέλσι από το Cosmote Sport 3HD. Όπως πάντα, δεν ξεχνάτε να μπείτε στο πρόγραμμα τβ της Kingbet για να ενημερωθείτε για όποιο ματς θέλετε.

