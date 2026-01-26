Νάπολι – Τσέλσι: Ίδιος στόχος, διαφορετικός σκοπός ⚔🔥

Τελευταία «στροφή» στη φετινή επιτυχημένη Legaue Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Η τελευταία αγωνιστική μάς επιφυλάσσει μια σπουδαία αναμέτρηση, ανάμεσα στη Νάπολι και την Τσέλσι. Δύο ομάδες που έχουν τον ίδιο στόχο, αλλά με διαφορετικό σκοπό. Αυτό που μετράει, όμως, είναι πως θα «ματώσουν» για τους τρεις βαθμούς.

ΝΑΠΟΛΙ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ 24ΑΔΑ ΤΣΕΛΣΙ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ 8ΑΔΑ 1.98 2.35

Από τη μία οι «παρτενοπέι» των οκτώ πόντων, με νίκη εξασφαλίζουν εκτός απροόπτου την 24άδα. Ένα αποτέλεσμα που αξίζει να πούμε ότι δεν βολεύει τον Ολυμπιακό. Από την άλλη, οι «μπλε» με 13 βαθμούς, με επικράτηση στη Νάπολη «κλειδώνουν» την οκτάδα και απευθείας πρόκριση στη φάση των «16».

Νάπολι – Τσέλσι αποδόσεις

Νάπολι – Τσέλσι ειδικά στοιχήματα

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ G/G + OVER 2,5 2.02 ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: 1-1 2.25 ΤΣΕΛΣΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 3.15 ΕΣΤΕΒΑΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 4.50 OVER 1,5 ΓΚΟΛ ΣΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ + UNDER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 4.90

Νάπολι – Τσέλσι κανάλι

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη σπουδαία σύγκρουση της Νάπολι με την Τσέλσι από το Cosmote Sport 3HD.