«Μύλος» μεταξύ των «αιωνίων» για τον MVP της Euroleague!

Είναι το απόλυτο… πουλέν της φετινής σεζόν στη Euroleague, ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της φοβερής Βαλένθια. Όμως δύσκολα θα παραμείνει σε αυτή για καιρό.

Ο λόγος για τον Ζαν Μοντέρο, που αποτελεί το πιο «καυτό» όνομα εν όψει του καλοκαιριού.

Άλλωστε, το συμβόλαιό του περιέχει ρήτρα ύψους 800-900 χιλιάδων ευρώ, γεγονός που τον καθιστά ακόμη πιο περιζήτητο.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό, ο Μοντέρο… παίζει μπάλα σε τέσσερα μέτωπα.

Από τη μια η Βαλένθια τού δίνει γη και ύδωρ για να τον κρατήσει με ανανέωση του συμβολαίου του και από την άλλη υπάρχει πολύ ζεστό ενδιαφέρον και από τη Χάποελ Τελ Αβίβ αλλά και από τους «δικούς μας», Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Μόλις στα 22 του, ο Δομινικανός γκαρντ υπόσχεται να είναι ο… MVP του μέλλοντος στην Ευρώπη και για αυτό υπάρχει τέτοια φρενίτιδα μαζί του.

Αναμένεται να γίνει μακελειό για την υπογραφή και σε αυτό θα συμμετάσχουν και οι δύο «αιώνιοι».