Μπόκα – Ρίβερ αποδόσεις: Ειδικά – «φωτιά» στο Μπομπονέρα!🔥💣

Για πολλούς είναι το πιο «φλογερό» ντέρμπι του πλανήτη. Για άλλους συγκαταλέγεται στο top 3 ή στο top 5. Άλλοι αναμένουν πώς και πώς τη σέντρα, άλλοι δεν δίνουν δεκάρα (αλήθεια, ποιοι είναι αυτοί;).

Όπως και να ‘χει, αγαπάτε δεν αγαπάτε το αργεντίνικο ποδόσφαιρο, όταν έχει Μπόκα Τζούνιορς – Ρίβερ Πλέιτ, δεν γίνεται να μην προκαλέσει αίσθηση. Κάτι θα γίνει και θα κάνει τον γύρο του κόσμου. Ακόμη κι αν οι ομάδες παρουσιαστούν κατώτερες των περιστάσεων, η κερκίδα πάντα θα στέκεται στο ύψος της.

Μπόκα Τζούνιορς – Ρίβερ Πλέιτ αποδόσεις

Μπόκα Τζούνιορς και Ρίβερ Πλέιτ λοιπόν, έτοιμες για μία ακόμη μοναδική παράσταση στο «Μπομπονέρα», την Κυριακή στις 21:30, για τη 15η αγωνιστική του Torneo Clausura.

Ένα παιχνίδι που βρίσκει τους δύο άσπονδους εχθρούς σε αρκετά αντίθετη κατάσταση στη βαθμολογία αργεντινής. Η μεν Μπόκα φιγουράρει πρώτη στην κατάταξη του πρώτου ομίλου, με τη Ρίβερ να βρίσκεται στην έκτη θέση του δεύτερου γκρουπ (ναι, έτσι είναι εκεί το πρωτάθλημα, μπορείτε να λύσετε τις απορίες σας στο Αφιέρωμα Πρωτάθλημα Αργεντινής 2025 – Στοίχημα και Φαβορί⚽)

Η «φόρμα» των δύο ομάδων, επίσης δικαιολογεί τον φαβοριτισμό της Μπόκα στα προγνωστικά αργεντινής. Τρεις νίκες στα προηγούμενα τέσσερα 90λεπτα για τους γηπεδούχους, την ώρα που οι «εκατομμυριούχοι» μετρούν ένα τρίποντο και πέντε ήττες στις προηγούμενες έξι πρωταθληματικές αναμετρήσεις τους!

Δικαίως με λίγα λόγια, ο άσος στο στοίχημα δίνεται στο 2.40. Κάτω από τον τριπλασιασμό το ενδεχόμενο της ισοπαλίας με το διπλό της Ρίβερ Πλέιτ να «πληρώνει» στο 3.55. Για τα γκολ, το πράγμα είναι πολύ ξεκάθαρο, με το Under 2,5 να τιμάται στο 1.53, ενώ η ισορροπία στο Goal/Goal και No Goal είναι πολύ μεγαλύτερη.

ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 2.40 2.85 3.55

Μπόκα Τζούνιορς – Ρίβερ Πλέιτ ειδικά στοιχήματα

Προφανώς και το μυαλό όλων βέβαια, πάει απευθείας σε ειδικά στοιχήματα και bet builder. Εκεί όπου οι κάρτες βρίσκονται στην κορυφή του ενδιαφέροντος και τα Over βασιλεύουν.

Εμείς κάναμε την ψαχτική μας και συγκεντρώσαμε μερικές από τις πιο ελκυστικές ειδικές και συνδυαστικές επιλογές. Αν θέλετε να ρίξετε και εσείς μία ματιά και να ενημερωθείτε για τις καλύτερες στοιχηματικές προσφορές*🎁, αρκεί ένα κλικ στις αποδόσεις που θα δείτε παρακάτω.

N/G + X HΜΙΧΡΟΝΟ + OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 6.00

UNDER 2,5 + UNDER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ + OVER 8,5 ΚΑΡΤΕΣ 4.60

OVER 1,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 6.30

ΠΡΩΤΗ ΚΑΡΤΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 19:00 1.85

OVER 0,5 ΔΟΚΑΡΙ 2.25

ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ 0-0 6.20

Μπόκα Τζούνιορς – Ρίβερ Πλέιτ κανάλι

Ας είναι καλά το Action 24, το οποίο πήρε φέτος τα δικαιώματα της Liga Profesional. Από το πρόγραμμα tv του λοιπόν, μπορείτε να παρακολουθήσετε στις 21:30 (9/11) το Superclasico. Μην ξεχνάτε επίσης, πως το Live Streaming της Kingbet θα είναι και εδώ παρόν για εσάς, όπως είναι πάντα στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!