Μπενφίκα – Σπόρτινγκ: 🦅«Αετοί», «λιοντάρια» και ένα ντέρμπι στην πρωτεύουσα🦁

Τις Παρασκευές έχουμε συνηθίσει ένα σχετικά «φτωχό» κουπόνι χωρίς ιδιαίτερο ποδοσφαιρικό περιεχόμενο. Ξεχάστε το αυτή τη φορά, αφού στο «Λουζ» θα λάβει χώρα το απόλυτο πορτογαλικό ντέρμπι. «Dérbi de Lisboa» έχει το μενού και τα μυαλά… στα κάγκελα.

Μιλάμε για μια κόντρα που κρατάει περίπου 118 χρόνια και περιλαμβάνει δύο από τους πιο επιτυχημένους συλλόγους της χώρας. Τη φετινή σεζόν, πάντως, «αετοί» και «λέοντες» βλέπουν για την ώρα την πλάτη της Πόρτο στη βαθμολογία Πορτογαλία. Γνωρίζουμε καλά, όμως, για τι συγκινήσεις ενδείκνυται το πρωτάθλημα.

ΜΠΕΝΦΙΚΑ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 5.00 2.45

Μέχρι στιγμής η γηπεδούχος Μπενφίκα παραμένει αήττητη με ρεκόρ 8-4-0 και 28 πόντους. Κόντρα στη Νασιονάλ Μαδέιρα έσωσε την παρτίδα στα τελευταία λεπτά και επικράτησε 2-1. Τρεις βαθμούς παραπάνω έχει συλλέξει η Σπόρτινγκ, η οποία προέρχεται από 11 διαδοχικές αναμετρήσεις δίχως ήττα.

Μπενφίκα – Σπόρτινγκ στοίχημα

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αναμέτρηση έχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει πετύχει δέκα τέρματα για λογαριασμό της Μπενφίκα στο φετινό πρωτάθλημα. Αποτελεί τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος και βασικό λογο που η ομάδα του διαθέτει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα στη λίγκα.

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ 4.00

Και από την άλλη πλευρά της Λισαβόνας, όμως, υπάρχει ελληνική παροικία. Φώτης Ιωαννίδης – ο οποίος βέβαια δεν θα αγωνιστεί – και Γιώργος Βαγιαννίδης έχουν ξεκινήσει πολύ ζεστά με τη φανέλα της Σπόρτινγκ. Ο πρώτος μετράει μέχρι στιγμής τέσσερα τέρματα, ενώ ο δεύτερος έχει μοιράσει τρεις ασίστ.

Μπενφίκα – Σπόρτινγκ αποδόσεις

Πάμε να δούμε τι λένε οι στοιχηματικές εταιρίες για το «Dérbi de Lisboa». Spoiler, τις βρίσκουμε πολύ ισορροπημένες με τη φιλοξενούμενη να έχει ελαφρύ προβάδισμα στο 2.60. Στο 2.72 προσφέρεται ο άσος και 3.35 το Χ.

ΜΠΕΝΦΙΚΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ 2.60 3.35 2.72

Εξίσου ελκυστικές τιμές υπάρχουν και στις αγορές των γκολ. Το Over 2,5 σχεδόν διπλασιάζει (1.98), ενώ το Under 2,5 προσφέρεται στο 1.83. Ελαφρώς πιο ξεκάθαρη εικόνα στο G/G και N/G με απόδοση 1.72 και 2.05 αντίστοιχα.

Μπενφίκα – Σπόρτινγκ ειδικά στοιχήματα

Φτάσαμε, λοιπόν, στην πιο… πιπεράτη ενότητα, εκείνη με τα ειδικά στοιχήματα. Πέρα από τα κλασικά σημεία στα προγνωστικά Πορτογαλία, όλοι αναζητούμε το διαφορετικό, το πιο εξεζητημένο. Παρακάτω θα βρείτε τα ειδικά που ξεχωρίσαμε για τη σπουδαία αυτή αναμέτρηση.

ΓΚΟΛ ΝΩΡΙΣ ΣΤΟ ΜΑΤΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 31:00 1.87

ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΟ ΜΑΤΣ 1-1 2.37

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 2.80

ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΕ ΓΚΟΛ 4.20

Μπενφίκα – Σπόρτινγκ κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Μπενφίκα – Σπόρτινγκ;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα tv της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την απόλυτη πορτογαλική μονομαχία (05/12, 22:15) μέσα από τη συχνότητα του Cosmote Sport 3HD.