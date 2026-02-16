ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης: Το βλέμμα στον Παυλίδη και τα σούπερ ειδικά 🔥👌

Αυτό το φινάλε δεν θα το ξεχάσει κανείς. Μπενφίκα και Ρεάλ Μαδρίτης τα… είπαν και στην τελευταία αγωνιστική της League Phase. Για την ακρίβεια, τότε, το απίθανο buzzer beater του γκολκίπερ Τρούμπιν για το 4-2 έστειλε την παρέα του Βαγγέλη Παυλίδη στον ενδιάμεσο γύρο για τους «16» και κράτησε τη Βασίλισσα εκτός πρώτης οκτάδας. Αυτή ψάχνει… εκδίκηση, λοιπόν, κι εμείς τις καλύτερες επιλογές στο στοίχημα

ΜΠΕΝΦΙΚΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ
81.00bet365
13.00bet365

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης αποδόσεις 

Δεν είναι ψέμα, στην Ευρώπη έχει τρομερό ειδικό βάρος η Ρεάλ Μαδρίτης και αυτό γίνεται ακόμη πιο… βαρύ σε νοκ-άουτ αναμετρήσεις. Αναμενόμενα, λοιπόν, η Βασίλισσα είναι φαβορί στο παιχνίδι και τούτο αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες

ΜΠΕΝΦΙΚΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
3.70novibet
3.95novibet
1.89novibet

Δεν γίνεται πάντως να κάνει κανείς τη μελέτη του για αυτή τη «μονομαχία» χωρίς να ρίξει μια ματιά και στην αγορά των γκολ. Πάμε να δούμε τι γίνεται. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
1.60fonbet
2.35novibet
1.54pamestoixima
2.35elabet

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης ειδικά 

Μπενφικα - Σπορτινγκ

Το παραπάνω, πάντως, ισχύει ακόμη περισσότερο σε ό,τι αφορά τις πιο ιδιαίτερες επιλογές. Στα ειδικά και τα συνδυαστικά, στοιχήματα, στα bet builders. Ειδικά από τη στιγμή που στη λαμπερή σκηνή του αγώνα θα βρίσκεται και ο δικός μας Βαγγέλης Παυλίδης, αποφασισμένος να «πληγώσει» τη Βασίλισσα. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ+ΜΠΑΠΕ ΚΑΙ ΒΙΝΙΣΙΟΥΣ ΑΠΟ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
9.00bet365
OVER 2,5+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ
3.85pamestoixima
ΚΑΜΑΒΙΝΓΚΑ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ
3.00elabet
ΜΠΕΝΦΙΚΑ+UNDER 2,5
7.60fonbet
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ
5.50novibet

 

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης κανάλι 

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Μπενφίκα και τη Ρεάλ Μαδρίτης μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Cosmote Sports 3HD. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.

