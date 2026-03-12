Μονακό – Ολυμπιακός με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Μονακό υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την 31η αγωνιστική της EuroLeague. Η γηπεδούχος βρίσκεται σε κρίση και προσπαθεί να βρει την ισορροπία της. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός κυνηγάει να πετύχει όσες περισσότερες νίκες μπορεί μιας και κυνηγάει την πρωτιά. Εννέα νίκες για την ομάδα από το Πριγκιπάτο, 7 για τον Ολυμπιακό στις 16 έως τώρα μεταξύ τους μονομαχίες.

Η Μονακό λόγω των διοικητικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, μοιάζει να βρίσκεται στον αέρα. Έχει ρεκόρ 16-14 και προέρχεται από δύο απανωτές ήττες στην Ευρωλίγκα. Μάχεται για να κρατηθεί στις θέσεις που οδηγούν στα νοκ άουτ. Θα επιδιώξει τώρα να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είχε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή της για να προετοιμάσει το ματς.

Ο Ολυμπιακός, από την άλλη, θα παίξει με τη Μονακό δύο 24ωρα μετά την αναμέτρησή του με την Παρί στη γαλλική πρωτεύουσα. Εκεί, επικράτησε με 104-87, παίρνοντας από το πρώτο δεκάλεπτο κεφάλι στο σκορ, 33-22. Οι ερυθρόλευκοι παρά την κούρασή τους διαθέτουν πλούσιο ρόστερ και μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ματς.

Στη 10η θέση ο Παναθηναϊκός, υποδέχεται την 6η Ζαλγκίρις

Για την ίδια αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Ο Παναθηναϊκός ναι μεν παραμένει ψηλά στη λίστα με τα φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague, αλλά το κλίμα είναι βαρύ στο εσωτερικό του. Μάλιστα, ο προπονητής Εργκίν Αταμάν μετά τη νέα αναπάντεχη ήττα της ομάδας του με 76-74 από τον Ηρακλή για την GBL, υποστήριξε πως ο στόχος είναι να περάσει στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας, στη βαθμολογία της οποίας κατέχει τη 10η θέση αυτήν τη στιγμή.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας από την πλευρά της, η οποία απέναντι στο «τριφύλλι» μετράει 12 νίκες και 23 ήττες, έχει ρεκόρ 17-13 στην Ευρωλίγκα. Μετράει δύο νίκες στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές και μάχεται όχι μόνο για να πάρει μια θέση στα νοκ άουτ, αλλά και στην πρώτη εξάδα. Θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί τα προβλήματα του Παναθηναϊκού.

