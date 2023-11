Μίλαν - Παρί Σεν Ζερμέν: Οριακό φαβορί η γαλλική ομάδα

Μπαίνουμε στο δεύτερο μισό των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ, με την 4η αγωνιστική να διεξάγεται το διήμερο 07 & 08/11. Όπως κάθε φορά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 16 αναμετρήσεις, με το Μίλαν – Παρί Σεν Ζερμέν να είναι ένα από τα ζευγάρια που ξεχωρίζουν. Οι «ροσονέρι» θα αποπειραθούν να πάρουν εκδίκηση, καθώς στο μεταξύ τους παιχνίδι προ δύο εβδομάδων στο Παρίσι, οι πρωταθλητές Γαλλίας έκαναν περίπατο, επικρατώντας με το εμφατικό 3-0.

Η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν πολύ ανώτερη στην αναμέτρηση, έπαιξε ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας και το τελικό σκορ δικαίωσε απόλυτα την προσπάθεια των παικτών του Λουίς Ενρίκε. Η γηπεδούχος έβαλε βάσεις νίκης από το πρώτο μέρος, με τον Εμπαπέ να ανοίγει το σκορ στο 32’. Η Μίλαν δεν απείλησε παρά ελάχιστα την εστία του Τζίτζι Ντοναρούμα και οι Παριζιάνοι πέτυχαν ακόμη δύο γκολ στο 53’ και το 89’ με τους Κολό Μουανί και Κανγκ-Ιν Λι.

Μετά από τη νίκη της και σε συνδυασμό με το σπουδαίο διπλό της Ντόρτμουντ στην Αγγλία επί της Νιούκαστλ, η Παρί Σεν Ζερμέν πέρασε ξανά στην κορυφή του ομίλου με 6 πόντους. Ακολουθούν οι δύο προαναφερθείσες, οι οποίες ισοβαθμούν στους 4, ενώ ουραγός παραμένει η Μίλαν με 2. Απογοητευτική η έως τώρα πορεία της περσινής ημι-φιναλίστ, καθώς το σύνολο του Στέφανο Πιόλι δεν έχει καταφέρει ακόμη να σκοράρει έπειτα από τρεις αγώνες.

Η ντεφορμέ Μίλαν και μία Παρί που «πετάει»

Μόνο κακό φαίνεται πως έκανε η διακοπή για τις Εθνικές ομάδες στα μέσα Οκτωβρίου για τη Μίλαν, αφού οι «ροσονέρι» δεν έχουν καταφέρει να πάρουν νίκη στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια τους. Η αρχή έγινε από το ντέρμπι κόντρα στη Γιουβέντους (22/10, 0-1), ενώ ακολούθησε η ισοπαλία απέναντι στη Νάπολι (29/10, 2-2). Στο «Μαραντόνα», η Μίλαν προηγήθηκε νωρίς με 2-0, χάρη σε doppietta του Ολιβιέ Ζιρού (22’,31’), όμως… έμεινε στα αποδυτήρια και η γηπεδούχος βρήκε δύο γκολ σε ένα τέταρτο (50’-65’) για το τελικό 2-2.

Ενδιάμεσα ήρθε η ήττα από την Παρί, με τη Μίλαν να επιβεβαιώνει το ντεφορμάρισμά της στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της με αντίπαλο την Ουντινέζε το περασμένο Σάββατο. Παρά το γεγονός πως είχε συντριπτικά υπέρ της την κατοχή της μπάλας, η ομάδα του Πιόλι δεν κατάφερε να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα των φιλοξενούμενων. Το «κερασάκι στην τούρτα» ήρθε στο 62ο λεπτό, όταν ο Ρομπέρτο Περέιρα ευστόχησε από τα 11 βήματα, πετυχαίνοντας το μοναδικό γκολ της συνάντησης.

Αντιστρόφως ανάλογη είναι η πορεία της Παρί Σεν Ζερμέν το τελευταίο διάστημα. Ο Λουίς Ενρίκε εξοικειώνεται με την ομάδα και το υλικό που έχει στα χέρια του όσο περνάει ο καιρός και οι Παριζιάνοι εμφανίζονται όλο και καλύτεροι αγωνιστική με την αγωνιστική. Η αρχή έγινε στο τελευταίο παιχνίδι πριν από το international break, όταν και η Παρί πέρασε με το εμφατικό 3-1 από τη Βρετάνη και την έδρα της Ρεν. Ακολούθησε ένα «σβηστό» 3-0 απέναντι στο Στρασβούργο και η Παρί συνέχισε το μοτίβο και στα επόμενα τρία παιχνίδια. Πρώτα η Μίλαν (3-0) και στη συνέχεια οι Μπρεστ (3-2) και Μονπελιέ (3-0), προκειμένου οι πρωτευουσιάνοι να ολοκληρώσουν ένα «αυτοκρατορικό» 5/5.

Η τριπλέτα της Εθνικής Γαλλίας, Μουανί-Εμπαπέ-Ντεμπελέ, έχει βρει χημεία, ενώ και η μεσαία γραμμή της αποδίδει εξαιρετικά το τελευταίο διάστημα. Αυτός που έχει «κλέψει την παράσταση» είναι ο νεαρός Ζαΐρ-Εμερί. Πολύ ώριμος στο γήπεδο, ασταμάτητο τρέξιμο και πλέον αρκετά παραγωγικός, με 4 γκολ και ασίστ στα τρία πιο πρόσφατα. Είναι τέτοιες οι εμφανίσεις του 17χρονου, που θα «αναγκάσουν» τον Ντιντιέ Ντεσάν να τον συμπεριλάβει στις κλήσεις του ενόψει των επερχόμενων αγώνων της Εθνικής Ανδρών.

Μίλαν – Παρί Σεν Ζερμέν αποδόσεις

Οι αποδόσεις έχουν γίνει γνωστές στις στοιχηματικές εταιρίες. Φαβορί για να πάρει τη νίκη είναι η Παρί Σεν Ζερμέν καθώς το διπλό στη Novibet είναι στο 2.25. Από την άλλη ο άσος παίζεται στο 3.10, ενώ το «Χ» στο 3.60 στο Μίλαν – Παρί Σεν Ζερμέν.

Μίλαν Ισοπαλία Παρί Σεν Ζερμέν 3.10 3.60 2.25

Παράλληλα ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αποδόσεις στα Over και Under, τα οποία είναι διαθέσιμα στο κουπόνι. Το Over 2.5 δίνει 1.76, ενώ το Under 2.5 είναι στο 2.08. Υπενθυμίζουμε πως μπορείτε να διαβάσετε εμπεριστατωμένες αναλύσεις αγώνων και τα καλύτερα προγνωστικά τσαμπιονς λιγκ στην ιστοσελίδα μας.

Από τον Γουεά στον Ροναλντίνιο και από εκεί στον Ιμπραΐμοβιτς

Το παρελθόν αναμετρήσεων μεταξύ των δύο ομάδων δεν είναι πλούσιο, το αντίθετο μάλιστα. Παρ’ όλα αυτά, οφείλουμε να κάνουμε μία αναφορά στα σπουδαία ονόματα που φόρεσαν τη φανέλα και των δύο συλλόγων στη διάρκεια της καριέρας τους.

Αρχής γενομένης από τον Ζορζ Γουεά, τον μοναδικό Αφρικανό ποδοσφαιριστή που έχει κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα. Ο σπουδαίος Λιβεριανός το κατάφερε στα μέσα τη δεκαετίας του 1990 και πιο συγκεκριμένα το 1995, τη χρονιά που μεταπήδησε από την Παρί Σεν Ζερμέν στη Μίλαν. Ο Γουεά έμεινε για μία τριετία στο Παρίσι (1992-95) και ακολούθησε μία πενταετία στο Μιλάνο (1995-2000).

Στο πάνθεον και των δύο συλλόγων ανήκει το όνομα του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Ο Σουηδός αποτελεί παίκτη-σύμβολο της σύγχρονης ιστορίας της Παρί και τρίτος σκόρερ πίσω από τους Καβάνι και Εμπαπέ. Τέσσερα χρόνια στη γαλλική ομάδα, άλλα πέντε (δύο θητείες) στη Μίλαν και συνολικά 15 τρόπαια (12+3). Αποκορύφωμα το πρωτάθλημα που κατέκτησε προ διετίας με τους «ροσονέρι».

Ένας ακόμη ποδοσφαιριστής που έγινε γνωστός στο ευρωπαϊκό κοινό από τη θητεία του στο Παρίσι ήταν ο Ροναλντίνιο. Ο «Ρόνι» έπαιξε για μία διετία με τη φανέλα των Παριζιάνων (2001-03), προτού μετακομίσει στη Βαρκελώνη και από εκεί στη Μίλαν (2008-11). Οι «ροσονέρι» αποτέλεσαν και τον τελευταίο ευρωπαϊκό σταθμό του μεγάλου Βραζιλιάνου.

Την ίδια περίπου περίοδο (2009-10) φόρεσε τη φανέλα της Μίλαν και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος έκλεισε την καριέρα του στο Παρίσι, πριν από μία δεκαετία. Συμπαίκτης των δύο σούπερ σταρ στη Μίλαν ήταν ο Τιάγκο Σίλβα (2009-12), με τον Βραζιλιάνο στόπερ να γίνεται σύμβολο της Παρί στα 10s, φορώντας τη φανέλα της για 8 συναπτά έτη (2012-20).

Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που έχουν κάνει το δρομολόγιο Μιλάνο-Παρίσι ή και αντίστροφα, όπως ο Τζίτζι Ντοναρούμα, ο Λεονάρντο, ο Ρέι Γουίλκινς και διάφοροι ακόμη. Από προπονητές, ο εμβληματικός Κάρλο Αντσελότι, που έμεινε για 8 χρόνια στον πάγκο της Μίλαν (2001-09) και από το 2011 έως το 2013 σε αυτόν της Παρί. Φυσικά, διετέλεσε και ποδοσφαιριστής των «ροσονέρι», όντας βασικός «πυλώνας» της μεγάλης Μίλαν του Αρίγκο Σάκι.

