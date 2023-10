Μίλαν - Γιουβέντους: Στο 2.30 ο άσος των «ροσονέρι»

Ποδοσφαιρική πανδαισία στην Ιταλία σημαίνει ντέρμπι. Ή αλλιώς πιο απλά Μίλαν – Γιουβέντους. Το κατάλληλο παιχνίδι, την κατάλληλη στιγμή για τους λάτρεις της ποδοσφαιρικής θεάς, καθώς αμέσως μετά τον κύκλο των εθνικών ομάδων, την επόμενη Κυριακή (22/10, 21:45) το «Σαν Σίρο» αναμένεται να γεμίσει με 75.000 οπαδούς για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση.

Το λένε και ντέρμπι χωρίς όνομα. Ο λόγος; Είναι το μόνο ματς μεταξύ των… μεγάλων της Ιταλίας που δεν έχει το δικό του «χρίσμα». Έχουμε συνηθίσει να λέμε derby della Madonnina για το Μίλαν – Ίντερ. Ή derby della capitale για το Ρόμα – Λάτσιο. Για το Μίλαν – Γιουβέντους; Τίποτα. Αλλά δεν χρειάζεται, καθώς από μόνο του αυτό το ντέρμπι, μεταξύ δύο εκ των κορυφαίων συλλόγων της Ευρώπης, δεν θέλει το δικό του όνομα για να γίνει… αρεστό.

Και πλέον η αντιπαλότητα έχει επιστρέψει ξανά στα παλαιότερα επίπεδα, από τη στιγμή που το επίπεδο της Μίλαν έχει ανέβει κατακόρυφα. Η περίοδος που βρισκόταν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας έχει περάσει. Πρόπερσι κατέκτησε το πρωτάθλημα μετά από έντεκα χρόνια και φέτος προπορεύεται στον βαθμολογικό πίνακα. Πρώτη με 21 πόντους σε οκτώ ματς, με τη Γιούβε να είναι στην 3η θέση με τέσσερις βαθμούς λιγότερους. Υπενθυμίζουμε πως στην ιστοσελίδα μας θα διαβάζετε εμπεριστατωμένες αναλύσεις στοιχήματος από τους εξειδικευμένους συντάκτες.

Μίλαν – Γιουβέντους αποδόσεις

Οι αποδόσεις για το επερχόμενο ντέρμπι έχουν γίνει ήδη γνωστές στις στοιχηματικές εταιρίες. Το φαβορί για να πάρει τους τρεις βαθμούς είναι η Μίλαν, καθώς ο άσος πληρώνει στο Pamestoixima.gr στο 2.30. Αντίθετα το διπλό δίνεται στο 3.20 και το «Χ» στο 3.25.

Ταυτόχρονα, στα μεταξύ τους παιχνίδια εμφανίζεται συχνά το under 2,5. Για την ακρίβεια, στα 11 από τα 16 πιο πρόσφατα μεταξύ τους ντέρμπι στο Μιλάνο έχουν σημειωθεί λιγότερα από τρία γκολ. Το under 2,5 πληρώνει 1.70. Τέλος, στο 1.89 εντοπίζουμε την απόδοση του No Goal, σημείο που έχει βγει στα οκτώ από τα τελευταία έντεκα μεταξύ τους ματς στο «Σαν Σίρο» για τη Σέριε Α.

Ζόρια κόντρα στη «Γηραιά Κυρία»

Ο προπονητής της Μίλαν έχει κληθεί να αντιμετωπίσει τη Γιουβέντους συνολικά στην καριέρα του 27 φορές. Το πρόσημό του δεν είναι θετικό, το αντίθετο μάλιστα. Έχει κερδίσει μόλις τέσσερα παιχνίδια, οι φορές που έχει πάρει τον έναν βαθμό είναι επτά, ενώ έχει υποστεί 16 ήττες.

Στην αντίπερα όχθη, ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι δεν αντιμετώπιζε ιδιαίτερα ζητήματα όταν έβρισκε απέναντι του τον 58χρονο τεχνικό, καθώς ήταν αήττητος στα μεταξύ τους παιχνίδια στη Σέριε Α (11 νίκες και 5 ισοπαλίες), μέχρι και… πέρυσι. Τότε ο Πιόλι κατάφερε να βγει νικητής και στους δύο αγώνες χωρίς μάλιστα να δεχτεί τέρμα η ομάδα του (2-0, 0-1).

Η σύνδεση των δύο

Συνολικά έχουν τεθεί αντιμέτωπες 297 φορές. Εκείνη που έχει τα ηνία είναι η Γιουβέντους. Οι «μπιανκονέρι» μετρούν 109 νίκες, έναντι 98 των «ροσονέρι», ενώ 90 ματς έχουν λήξει ισόπαλα. Παράλληλα, στα έντεκα τελευταία ματς η «Γηραιά Κυρία» έχει ελαφρύ προβάδισμα. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι μετράει έξι νίκες, έναντι τεσσάρων της Μίλαν, ενώ ένα παιχνίδι έχει λήξει «Χ».

Μπορεί το «Σαν Σίρο» με το «Γιουβέντους Στέιντιουμ» να έχουν απόσταση 137 χιλιομέτρων, όμως τους δύο συλλόγους τους ενώνουν τη δεδομένη χρονική στιγμή οι δύο προπονητές τους. Ο Μαξ Αλέγκρι ήταν προπονητής της Μίλαν από τον Ιούνιο του 2010 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2014 όταν και αποχώρησε έχοντας στην τροπαιοθήκη του ένα πρωτάθλημα με τους «ροσονέρι». Από την άλλη ο νυν τεχνικός της Μίλαν, Στέφανο Πιόλι, είχε αγωνιστεί στη Γιουβέντους για τρεις αγωνιστικές περιόδους και συγκεκριμένα από το 1984 μέχρι και το 1987.

Καθίσταται, λοιπόν, κατανοητό πως δεν μιλάμε απλώς για ένα ακόμα παιχνίδι για το ιταλικό πρωτάθλημα. Το Μίλαν – Γιουβέντους, έχει τη δική του σημασία, τόσο για τη βαθμολογία, όσο και για την ψυχολογία των δύο. Οι γηπεδούχοι είναι δεύτερο φαβορί για την κατάκτηση της Serie A (2.75), ενώ η Γιουβέντους τρίτο (7.50).

Θα αλλάξει η κατάσταση μετά την ολοκλήρωση των 90 λεπτών; Θα δείξει. Το μόνο σίγουρο είναι πως ένας φίλος του ποδοσφαίρου που θα απολαμβάνει τον espresso του λίγα λεπτά πριν από την έναρξη και λίγο μετά τη λήξη του ματς στο «Σαν Σίρο», μόνο χαρούμενος θα νιώθει που θα έχει παρακολουθήσει ακόμα ένα παιχνίδι τόσο μεγάλης σημασίας στη φετινή Σέριε Α.

