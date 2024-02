Μεγάλος ευρωπαϊκός σύλλογος για Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς!

Ο ΠΑΟΚ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών ομάδων για παίκτες του ρόστερ του, με τις τελευταίες εξελίξεις να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Κράσνονταρ για τους Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς.

Οι εμφανίσεις που πραγματοποιεί ο ΠΑΟΚ φέτος σε Stoiximan Super League, Κύπελλο Ελλάδος Betsson και Conference League δεν έχουν περάσει απαρατήρητες από τις ευρωπαϊκές ομάδες.

Στο στόχαστρο αυτών έχουν ήδη μπει οι Κωνσταντέλιας και Κουλιεράκης, ενώ φαίνεται πως και ο Ζίβκοβιτς έχει την τιμητική του. Μάλιστα το «RPL Sky», αναφέρεται σε προσέγγιση της Κράσνονταρ (εμπλέκοντας και το όνομα της Λειψίας για τον Κωνσταντέλια) για τους δύο μεσοεπιθετικούς του «Δικεφάλου του Βορρά»:



«Ο ΠΑΟΚ ζήτησε πάνω από 15 εκατομμύρια για τον 20χρονο Κωνσταντέλια (έχει πρόταση από τη Λειψία)».

«Ένας ακόμη υποψήφιος δεξιός επιθετικός για την Κράσνονταρ είναι ο Άντριγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ζητά 7 εκατομμύρια ευρώ και ο πατέρας του θέλει 3 εκατομμύρια ευρώ για το μερίδιό του στα δικαιώματα του παίκτη. Οι “Ταύροι” περίμεναν να κλείσει το ευρωπαϊκό παράθυρο και ελπίζουν να μειώσουν την τιμή στα 6 εκατομμύρια (ΠΑΟΚ) + 1,5 εκατομμύριο (πατέρας)».

Δείτε το tweet:

PAOK asked for more than €15m for 20yo Konstantelias (have offer from Leipzig).

Brian Rodríguez, from America, was an option for €5,5m but Ivic rejected it.

Arias refused to go to Russia.

Mancini didn't fit & Braga's Djaló was too expensive.

No Ezhov but they really like Garre.

— RPL Sky (@RPLNews_eng) February 3, 2024