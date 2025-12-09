ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Μεγάλα έπαθλα* κάθε μήνα για όλο το 2026 εντελώς δωρεάν!

Φαντάσου να λαμβάνεις χιλιάδες μετρητά κάθε μήνα από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2026, χωρίς να βάλεις ούτε ένα ευρώ από την τσέπη σου! Αυτό είναι το μεγάλο έπαθλο του Xmas Calendar από το Pamestoixima.gr – μια εορταστική καμπάνια με prize pool 200.000€, όπου οι πρώτοι 5 νικητές παίρνουν ακριβώς αυτό: 12.000€ συνολικά σε μηνιαίες δόσεις, χωρίς καμία κατάθεση, ποντάρισμα ή ρίσκο. Είναι 100% δωρεάν, τηρώντας όρους και προϋποθέσεις.

  • Καμία υποχρεωτική κατάθεση: Όλη η συμμετοχή βασίζεται σε δωρεάν πόντους από απλές ενέργειες – login, καθημερινές συνδέσεις ή εύκολες αποστολές (missions).
  • Οι πόντοι μαζεύονται αυτόματα, χωρίς όρους πονταρίσματος για την είσοδο στην κλήρωση.
  • Maximum συμμετοχές: Έως 50 πόντοι (δηλαδή 50 εισιτήρια) ανά παίκτη – όσο περισσότεροι, τόσο μεγαλύτερη η τύχη σου!

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα