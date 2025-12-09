Μεγάλα έπαθλα* κάθε μήνα για όλο το 2026 εντελώς δωρεάν!

Φαντάσου να λαμβάνεις χιλιάδες μετρητά κάθε μήνα από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2026, χωρίς να βάλεις ούτε ένα ευρώ από την τσέπη σου! Αυτό είναι το μεγάλο έπαθλο του Xmas Calendar από το Pamestoixima.gr – μια εορταστική καμπάνια με prize pool 200.000€, όπου οι πρώτοι 5 νικητές παίρνουν ακριβώς αυτό: 12.000€ συνολικά σε μηνιαίες δόσεις, χωρίς καμία κατάθεση, ποντάρισμα ή ρίσκο. Είναι 100% δωρεάν, τηρώντας όρους και προϋποθέσεις.

Καμία υποχρεωτική κατάθεση: Όλη η συμμετοχή βασίζεται σε δωρεάν πόντους από απλές ενέργειες – login, καθημερινές συνδέσεις ή εύκολες αποστολές (missions).

Οι πόντοι μαζεύονται αυτόματα, χωρίς όρους πονταρίσματος για την είσοδο στην κλήρωση.

Maximum συμμετοχές: Έως 50 πόντοι (δηλαδή 50 εισιτήρια) ανά παίκτη – όσο περισσότεροι, τόσο μεγαλύτερη η τύχη σου!