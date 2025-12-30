Με τέτοιο παίκτη ο ΠΑΟΚ μπαίνει σφήνα στους «αιώνιους»!

Ένας αέρας ανανέωσης φυσάει εδώ και καιρό στην μπασκετική Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον όσον αφορά τον ΠΑΟΚ.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» έχει περάσει στα χέρια του Τέλη Μυστακίδη, ο οποίος εμφανίζεται αποφασισμένος να κάνει την ομάδα πρώτη εντός και εκτός συνόρων.

Μάλιστα, έχει ήδη κάνει τις πρώτες κινήσεις ενίσχυσης του ρόστερ, με την απόκτηση του Πάτρικ Μπέβερλι να ξεχωρίζει, εξαιτίας της πολυετούς παρουσίας του στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Ο Μυστακίδης όμως δεν σταματάει εκεί και, στην προσπάθειά του να μπει σφήνα στο δίπολο των «αιωνίων», θέλει να φέρει ένα ακόμα μεγαλύτερο όνομα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η θέση στην οποία θα γίνει το επόμενο μπαμ έχει αποφασιστεί, κατόπιν εισήγησης του Γιούρι Ζντοβτς, να είναι το «5». Μάλιστα, εκεί έγινε η πρώτη προσπάθεια απόκτησης παίκτη από τον Μυστακίδη, με τον Αρτούρας Γκουντάιτις να θεωρείται κλεισμένος, αλλά τελικά να μην έρχεται στη συμπρωτεύουσα.

Από εκεί και πέρα, ακούστηκαν κι άλλα ονόματα που κουβαλούν ποιότητα και εμπειρία ικανή να αλλάξουν τους συσχετισμούς στα προγνωστικά μπάσκετ.

Για παράδειγμα ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, σαν δανεικός από τον Παναθηναϊκό, ο Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ που κουβαλάει εμπειρία από τη Euroleague, έχοντας παίξει σε Αρμάμι Μιλάνο, Άλμπα Βερολίνου και Μπάγερν Μονάχου, αλλά και ο Καμπόκλο, ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά και τη δεδομένη χρονική στιγμή θεωρείται ξένο σώμα στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Εντούτοις, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη, κανένας από τους τρεις δεν θα φορέσει τα ασπρόμαυρα, αφού είναι ειλημμένη απόφαση να έρθει παίκτης από το NBA.

Τα κοψίματα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη συνεχίζονται και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έχουν ανοιχτές τις κεραίες τους για οποιαδήποτε αξιόλογη περίπτωση.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως το συμβόλαιο που θα προταθεί στον τελικό υποψήφιο θα είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο μέχρι τον Μάιο, ποσό που τον καθιστά αυτόματα τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη του ΠΑΟΚ και έναν εκ των πιο ακριβοπληρωμένων στο ελληνικό πρωτάθλημα.