Με τα γκολ στο Σαν Σίρο

Κυριακή (25/02) και από τους αγώνες σήμερα, το Tip of the day powered by Pamestoixima.gr έχει ξεχωρίσει σημείο σε απόδοση 1.80 από το Μίλαν – Αταλάντα για τα προγνωστικά Σέριε Α.

Η Μίλαν προέρχεται από μία ευρωπαϊκή αναμέτρηση στην έδρα της Ρεν με πέντε γκολ, στον οποίο μπορεί να ηττήθηκε (3-2), αλλά σε συνδυασμό με το 3-0 του πρώτου αγώνα, προκρίθηκε στη φάση των «16» του Γιουρόπα Λιγκ. Τώρα στρέφει την προσοχή της στο πρωτάθλημα όπου την προηγούμενη αγωνιστική υπέστη ήττα-σοκ από τη Μόντσα (4-2) και δεν θέλει να μπει σε μπελάδες όσον αφορά την έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ της επόμενης σεζόν.

Η Αταλάντα από την άλλη είναι σε τρομερή κατάσταση. Συγκεκριμένα μετρά πέντε σερί νίκες στο πρωτάθλημα και επτά στις οκτώ τελευταίες αναλύσεις στοιχήματος ανεξαρτήτως διοργάνωσης μέσα στο 2024 (7-1-0), ενώ στα 13 προηγούμενα ματς στο κουπόνι μάλιστα έχει χάσει μόνο σε ένα (11-1-1)! Μία από τις νίκες μέσα στο έτος μάλιστα ήταν το «διπλό» στο Σαν Σίρο για το Κύπελλο Ιταλίας (2-1) πριν από 45 ημέρες.