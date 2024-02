Μάντσεστερ Σίτι - Τσέλσι: 1.35 ο άσος, 8.00 το διπλό!

Για όσους αγαπάνε το ποδόσφαιρο, που δεν είναι εμπαθείς και δεν βλέπουν με χρωματιστά (μιας ομάδας) γυαλιά, ο Πεπ Γκουαρντιόλα ανήκει στην ελίτ των προπονητών. Διαχρονικά, όχι μόνο στη σημερινή εποχή. Το «λένε» οι τίτλοι του (37, ζωή να ‘χουν), η ποδοσφαιρική ευφυΐα του, ο τρόπος που αντιμετωπίζει το ίδιο το άθλημα, τους παίκτες του, τους αντιπάλους του.

Ένας χαρισματικός άνθρωπος, ένας προπονητής που μεταλαμπαδεύει τις ιδέες του και προχωρά κάθε χρόνο ένα βήμα πιο μπροστά. Αυτός λοιπόν ο… ξεχωριστός κύριος Γιόζεπ Γκουαρντιόλα Σάλα (όπως είναι το πλήρες όνομά του) σπάνια κάνει λάθος. Ή, μάλλον, όταν κάνει λάθος, κοστίζει…

Η βραδιά που στοιχειώνει τον Πεπ

Πιθανόν να αναρωτιέστε «προς τι όλος αυτός ο πρόλογος, αφιερωμένος στον Γκουαρντιόλα;». Η αφορμή είναι το επερχόμενο ματς της Σίτι με την Τσέλσι. Βλέπετε, αν υπάρχει ένας αντίπαλος που… στοιχειώνει τα όνειρα του Καταλανού είναι οι «μπλε» του Λονδίνου. Θα θυμάστε βέβαια εκείνον τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ το 2021 στο κουπόνι. Ε, ο Πεπ θέλει να τον ξεχάσει. Να τον διαγράψει από τη μνήμη του.

Ήταν το βράδυ που όλα τού πήγαν στραβά. Από την 11άδα που παρέταξε (χωρίς αμυντικό χαφ), μέχρι τον τραυματισμό του Ντε Μπρόινε, το φτηνό γκολ που δέχτηκε η ομάδα του από τον Χάβερτζ και την απώλεια ενός τροπαίου που είχε γίνει εμμονή για τη γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ. Εντάξει, η ιστορία και το ίδιο το ποδόσφαιρο του ανταπέδωσαν όσα έχασε εκείνο το βράδυ, με την κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ μόλις πριν από 8 μήνες στην Κωνσταντινούπολη.

Αήττητος στα 7 τελευταία

Τρία σχεδόν χρόνια πέρασαν από τον χαμένο τελικό του «Ντραγκάο». Έκτοτε, ο Γκουαρντιόλα σαν να το πήρε προσωπικά. Σαν να έβαλε στοίχημα με τον εαυτό του ότι «δεν θα ξαναχάσω από την Τσέλσι». Και όντως, δεν έχασε άλλη φορά. Επτά ματς έδωσαν οι δύο ομάδες, 6 νίκες μετράει η Σίτι, συν τη (μυθική) ισοπαλία στον φετινό α’ γύρο της Πρέμιερ Λιγκ με το εντυπωσιακό 4-4. Α, να μην το ξεχάσουμε. Και οι 6 νίκες της Σίτι συνοδεύτηκαν από «μηδέν» παθητικό στα στατιστικά!

Με το πόδι στο γκάζι

Πάμε και στα τωρινά; Ας πάμε, αρκετά είπαμε για το παρελθόν. Από τη μέρα (19 Δεκεμβρίου) που η Μάντσεστερ Σίτι πήγε στη Σαουδική Αραβία, δεν άφησε τίποτα να πέσει κάτω. Μόνο νίκες, παντού, σε κάθε διοργάνωση στις αναλύσεις στοιχήματος. Κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων νικώντας 3-0 την Ουράβα και 4-0 τη Φλουμινένσε, επέστρεψε στο Νησί και ξεκίνησε να συλλέγει ροζ φύλλα αγώνα. Έξι για τα προγνωστικά Πρέμιερ Λιγκ, συν δύο για το Κύπελλο, όπου ήδη έχει φτάσει στους «16» (στις 27/2 αντιμετωπίζει τη Λούτον εκτός).

Μέσα σε όλα αυτά, είδε τον Ντε Μπρόινε να ξαναμπαίνει στο γήπεδο και να κάνει τη διαφορά, τον Χάαλαντ να ξεπερνά τον τραυματισμό του και να συνδέεται ξανά με τα δίχτυα και τον Φόντεν να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο σε πλείστες όσες περιπτώσεις.

Η ανισορροπία της Τσέλσι

Και από την άλλη η Τσέλσι. Μια από τις πλέον απρόβλεπτες ομάδες της φετινής σεζόν στην Αγγλία. Γκελάρει απέναντι στην Εβερτον και τρώει τέσσερα από τη Γουλβς στο livescore στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Πηγαίνει όμως στο καμίνι της Άστον Βίλα και φεύγει με ένα άνετο 1-3. Τη βλέπεις να χάνει από τη Μίντλεσμπρο στο Λιγκ Καπ και μέσα σε δύο εβδομάδες ρίχνει 6 γκολ στην ίδια ομάδα, παίρνοντας την πρόκριση για τον τελικό (25/2) κόντρα στη Λίβερπουλ.

Ο Ποκετίνο ψάχνει εδώ και μήνες να βρει τη συνταγή που θα φέρει την ομάδα του σε μια σχετική ισορροπία, αλλά μάταιος κόπος. Ας το πάρει απόφαση, έτσι θα πάει μέχρι τέλους. Ούτως ή άλλως, από το πρωτάθλημα δύσκολα θα διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο η Τσέλσι, άρα καλά κάνει και ρίχνει το βάρος σε Λιγκ Καπ ή Κύπελλο (στους «16» υποδέχεται τη Λιντς).

Λονδρέζικη υπόθεση η άλωση του «Ετιχαντ»

Ας δούμε και ορισμένα στατιστικά στοιχεία για τον αγώνα του Σαββάτου. Καταρχάς, η Μάντσεστερ Σίτι παραμένει αήττητη στο «Έτιχαντ» από τις 12 Νοεμβρίου του 2022! Ναι, καλά διαβάσατε. Πάνω από 15 μήνες χωρίς ήττα εντός για την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα. Και αν σας αρέσουν οι αριθμοί, έκτοτε η Σίτι έχει δώσει 22 αγώνες εντός στο πρωτάθλημα, με απολογισμό 18 νίκες και 4 ισοπαλίες!

Υπάρχει όμως ένα στοιχείο που ίσως δώσει… κουράγιο στους παίκτες της Τσέλσι, καθώς οι 4 τελευταίες ομάδες που νίκησαν στο «Έτιχαντ» ήταν λονδρέζικες. Κατά σειρά: η Τσέλσι τον Μάιο του 2021, η Κρίσταλ Πάλας τον Οκτώβριο του 2021, η Τότεναμ τον Φεβρουάριο του 2022 και η Μπρέντφορντ τον Νοέμβριο του 2022.

Είπαμε και πιο πάνω ότι η Σίτι μετράει 6 σερί νίκες. Οι 5 από αυτές ήταν με διαφορά μεγαλύτερη του ενός γκολ (δύο, για την ακρίβεια). Μόνο η Νιουκάστλ της… ξέφυγε (2-3, με ανατροπή σε ημίχρονο/τελικό μάλιστα).

Για την Τσέλσι, σημειώστε ότι έχει να φέρει ισοπαλία στο πρωτάθλημα εδώ και 12 αγώνες (6 νίκες, 6 ήττες έκτοτε). Αλλά εκείνη η ισοπαλία ήταν με τη Σίτι, αυτή που αναφέραμε παραπάνω, με το απίστευτο 4-4, που διαμορφώθηκε με πέναλτι του Πάλμερ στις καθυστερήσεις.

Εξίσου εντυπωσιακό είναι και ένα άλλο στατιστικό. Από τα μέσα Φεβρουαρίου και εντεύθεν, οι Λονδρέζοι έχουν μόνο μία εκτός έδρας ισοπαλία στην Πρέμιερ Λιγκ σε σύνολο 19 αγώνων!

Πεπ εναντίον Μαουρίσιο

Ορισμένα (τελευταία) στοιχεία πριν διαβάσουμε τις αποδόσεις του αγώνα. Γκουαρντιόλα και Ποκετίνο είναι σχεδόν συνομήλικοι (52 ο Καταλανός, 51 ο Αργεντίνος), έχουν δουλέψει αρκετά χρόνια στην Ισπανία και στην Αγγλία, άρα ήταν αναπόφευκτο να συναντηθούν αρκετές φορές.

Είκοσι τρεις, για την ακρίβεια. Και λογικό, βέβαια, ο Πεπ να έχει τη μερίδα του λέοντος στις νίκες, καθώς την εποχή που αυτός καθοδηγούσε την Μπαρτσελόνα, ο Μαουρίσιο βρισκόταν στην Εσπανιόλ. Και αργότερα, ο ένας στη Σίτι, ο άλλος σε Τότεναμ, Παρί Σ.Ζ. και Τσέλσι. Συνοπτικά, λοιπόν, ο Γκουαρντιόλα έχει 13 νίκες, ο Ποκετίνο μόλις 4, ενώ 6 μεταξύ τους αγώνες έληξαν ισόπαλοι.

Οι αποδόσεις του Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι

Το ότι ο άσος θα δινόταν φαβορί , το ξέραμε. Το ότι η απόδοση θα ήταν μόλις στο 1.35, δεν το περιμέναμε. Τόσο λοιπόν πληρώνει η νίκη της Σίτι, ενώ το διπλό πάει στο υψηλότατο 8.00 και η ισοπαλία στο 5.60.

Μάντσεστερ Σίτι Ισοπαλία Τσέλσι 1.35 5.60 8.00

Στις αγορές των γκολ, το Under 3,5 παίζει στο 1.68, με το Over 3,5 στο ελκυστικό 2.19. Τέλος, το Goal/Goal κυκλοφορεί στο τίμιο 1.75, ενώ το No Goal αγγίζει τον διπλασιασμό (ακριβώς 2.00).

Το κανάλι του Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι

Η Nova έχει τα δικαιώματα της Πρέμιερ Λιγκ και έτσι, ο σαββατιάτικος αγώνας Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι θα μεταδοθεί από το Novasports Premier League, στο πρόγραμμα TV του Σαββάτου 17/2, στις 19:30.