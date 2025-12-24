ΜΑΓΙΚΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ GIVEAWAY ΑΠΟ KINGBET ΚΑΙ ELABET 🥳🎁

🎁 ΜΑΓΙΚΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ 𝗚𝗜𝗩𝗘𝗔𝗪𝗔𝗬 𝝘𝝞𝝖 𝝩𝝦𝝚𝝞𝝨 𝝩𝝪𝝬𝝚𝝦𝝤𝝪𝝨!! Το 2026 έρχεται νωρίτερα!!

🥳 Η KINGBET και η 𝐄𝐋𝐀𝐁𝐄𝐓 σας χαρίζουν τρομερά δώρα 🎁 τις φετινές γιορτές.

1ος νικητής ➡️ iPhone 17 Pro

2ος νικητής ➡️ Φανέλα Μπάγερν Μονάχου Χάρρυ Κέιν

3ος νικητής ➡️ Φανέλα Σαν Αντόνιο Σπερς Γουεμπανιάμα

Βήματα Διαγωνισμού:

1️⃣ 𝗙𝗢𝗟𝗟𝗢𝗪 @kingbetgr & @elabet.gr στο Instagram!

2️⃣ 𝗟𝗜𝗞𝗘 στο POST

3️⃣ 𝗧𝗔𝗚 τρία φιλαράκια σου

💬 Μπορείς να κάνεις όσα σχόλια θες, tag-άροντας διαφορετικούς φίλους, αυξάνοντας τις πιθανότητές σου!

📢 31.12 Παραμονή Πρωτοχρονιάς στις 13:00 η μεγάλη κλήρωση για τους νικητές.

Η επικοινωνία θα γίνει την ίδια μέρα με μήνυμα στο instagram και στη συνέχεια θα πρέπει οι νικητές να απαντήσουν εντός την ημέρας,

με τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν, ώστε να ξεκινήσει η αποστολή του super δώρου.

🚨 Ακολούθησε σωστά όλα τα βήματα. Αλλιώς η συμμετοχή σου ακυρώνεται.

💥 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 💥

Όροι & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού (Giveaway)

Διοργανωτής

Διοργανωτής του διαγωνισμού είναι η σελίδα kingbetgr

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι:

Έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους

Διαθέτουν ενεργό και πραγματικό λογαριασμό στο Instagram

Διάρκεια Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός ξεκινά στις 24/12 και ώρα 13:00 και ολοκληρώνεται στις 31/12 και ώρα 13:00

Τρόπος Συμμετοχής

Για έγκυρη συμμετοχή απαιτείται:

follow @kingbetgr και elabetgr

like στο post

tag 3 φίλων

Κάθε συμμετοχή που δεν πληροί τους παραπάνω όρους θεωρείται άκυρη.

5. Έπαθλα κλήρωσης

1ος νικητής: iPhone 17 Pro

2ος νικητής: Φανέλα Μπάγερν Μονάχου, Χάρρυ Κέιν

3ος νικητής: Φανέλα Σαν Αντόνιο Σπερς, Γουεμπανιάμα

Ανάδειξη Νικητή

Ο/Η νικητής/τρια θα αναδειχθεί μέσω τυχαίας κλήρωσης μετά τη λήξη του διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί:

με προσωπικό μήνυμα (DM)

Επικοινωνία με Νικητή

Ο νικητής οφείλει να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή εντός 24 ωρών

Σε αντίθετη περίπτωση, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε νέα κλήρωση.

Ακύρωση – Τροποποίηση Διαγωνισμού

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ακυρώσει τον διαγωνισμό οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων.

Αποποίηση Ευθύνης Social Media

Ο διαγωνισμός δεν χορηγείται, υποστηρίζεται ή σχετίζεται με το Instagram / Facebook / Meta με οποιονδήποτε τρόπο.

Αποδοχή Όρων

Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι αποδέχονται πλήρως τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις.