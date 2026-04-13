Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν: Για το «θαύμα» με… θαυματουργά ειδικά! 🤯👌

Η αλήθεια είναι πως στο πρώτο παιχνίδι η Παρί Σεν Ζερμέν δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στη Λίβερπουλ, παίρνοντας… καθαρή και ξάστερη νίκη στο πρώτο ματς στο κουπόνι. Φυσικά, είναι αυτή που έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στα προγνωστικά Τσάμπιονς Λιγκ, όμως αυτό δεν σημαίνει πως η δεύτερη μονομαχία της με τους «ρεντς» δεν έχει το δικό της ενδιαφέρον.

Κάθε άλλο, μάλιστα, αφού δεν έχουν γίνει και ολίγα… θαύματα σε ευρωπαϊκές βραδιές στο «Άνφιλντ» και η ομάδα του Σλοτ θέλει να δώσει τις απαντήσεις της. Ας δούμε, όμως, τι γίνεται και με το στοίχημα!

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 41.00 3.75

Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν αποδόσεις

Η Λίβερπουλ είναι αυτή που… καίγεται, αυτή που θα βγει στο γήπεδο με μόνο στόχο τη νίκη. Σε αντίθεση με την Παρί που μπορεί να διαχειριστεί το προβάδισμά της. Για αυτό και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει η bet365 για το παιχνίδι υπάρχει – πολύ ελαφρύς – φαβοριτισμός των γηπεδούχων.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2.40 4.20 2.50

Φυσικά, αξίζει κανείς να ρίξει μια ματιά και στην αγορά των γκολ που στο Τσάμπιονς Λιγκ πάντα έχουν την τιμητική τους.

Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν ειδικά στοιχήματα

Βέβαια, δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε και τα πιο ελκυστικά στοιχήματα. Σε τόσο σπουδαία ραντεβού, δε, γίνονται ακόμη πιο ελκυστικά. Μιλάμε, εννοείται, για τα ειδικά και συνδυαστικά, τα bet builder που προσφέρουν υψηλή αξία. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τις πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές που ξεχωρίσαμε.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ+ΣΑΛΑΧ ΑΣΙΣΤ+ΕΚΙΤΙΚΕ ΓΚΟΛ 12.00 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 8.00 G/G+ΚΒΑΡΑΤΣΧΕΛΙΑ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ+ΣΑΛΑΧ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ 10.00 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ+ΝΤΕΜΠΕΛΕ ΓΚΟΛ+OVER 3 ΓΚΟΛ+OVER 7 ΚΟΡΝΕΡ 7.00 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΝΑ ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ 23.00

Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Παρί Σεν Ζερμέν μπορείτε να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση στο Cosmote Sports 3HD. Επίσης δεν ξεχνάτε πως κάθε σχετική πληροφορία τη βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.