Λανς - Λιλ: Φαβορί οι γηπεδούχοι στο ντέρμπι της αγωνιστικής

Μπαίνουμε πλέον στη 8η στροφή της φετινής Ligue 1 και το παιχνίδι που ξεχωρίζει σε αυτή την αγωνιστική δεν είναι άλλο από το Derby du Nord, Λανς – Λιλ. Σπουδαία αναμέτρηση με έντονη αντιπαλότητα, καθώς οι δύο πόλεις απέχουν μόλις 40 χιλιόμετρα η μία από την άλλη, ευρισκόμενες στον γαλλικό βορρά, ενώ σημειώνονται και κοινωνιολογικές διαφορές μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων. Η πόλη της Λανς είναι γνωστή ως μία εργατική – βιομηχανική πόλη και η Λιλ ως μία μεσοαστική και πιο σύγχρονη, αν και αυτές οι διαφορές έχουν εξαλειφθεί τη σημερινή εποχή.

Με σκαμπανεβάσματα στην έως τώρα πορεία τους

Στα του αγωνιστικού, οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει με σκαμπανεβάσματα τη φετινή σεζόν. Η Λανς, προερχόμενη από μία εκπληκτική περσινή αγωνιστική περίοδο στην οποία τερμάτισε δεύτερη, άργησε να βρει τα πατήματά της τούτη τη χρονιά, πράγμα απόλυτα λογικό, αν συνυπολογίσουμε στην εξίσωση τις αποχωρήσεις κομβικών παικτών, όπως ο Φοφανά και ο Οπεντά.

Το σύνολο του Φρανκ Έζ προβλημάτισε στο ξεκίνημα, καθώς αγνοούσε τη νίκη στα πρώτα 5 ματς (0-1-4). Σταδιακά άρχισε να βελτιώνεται και πλέον μετράει τρεις σερί νίκες, με πιο πρόσφατη αυτή κόντρα στην Άρσεναλ για το Τσάμπιονς Λιγκ (2-1).

Η Λιλ συμμετέχει και αυτή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και πιο συγκεκριμένα στο Κόνφερενς Λιγκ. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της την περασμένη Πέμπτη, παραχώρησε «λευκή» ισοπαλία – έκπληξη στη «Σταχτοπούτα» Κλάκσβικ εκτός έδρας, ενώ συνολικά στο πρωτάθλημα έχει συλλέξει 11 βαθμούς (3-2-2) στα πρώτα 7 παιχνίδια.

Η ομάδα του Πάουλο Φονσέκα, μετά την εκπληκτική πορεία της με τον Κριστόφ Γκαλτιέ στον πάγκο τη σεζόν 2020-21, όταν και κατέκτησε το πρωτάθλημα, βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο και προσπαθεί να επανέλθει στα «ψηλά στρώματα» του βαθμολογικού πίνακα. Υπενθυμίζουμε πως μπορείτε να διαβάζετε εμπεριστατωμένες αναλύσεις και τα καλύτερα προγνωστικά Γαλλίας στην ιστοσελίδα μας.

Λανς – Λιλ αποδόσεις

Η αναμέτρηση θα λάβει χώρα στις 18:05 το απόγευμα της Κυριακής και οι αποδόσεις για το παιχνίδι είναι ήδη διαθέσιμες στις στοιχηματικές εταιρίες. Πιο συγκεκριμένα, στη Novibet, η Λανς παρουσιάζεται ως το φαβορί για τη νίκη, με την απόδοσή της να βρίσκεται στο 2.25 την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές. Το αουτσάιντερ στην αναμέτρηση είναι η Λιλ, με το διπλό των “Les Dogues” να παίζεται στο 3.10. Η πιθανότητα της ισοπαλίας προσφέρεται σε απόδοση 3.50.

Διαθέσιμες είναι και οι αποδόσεις που αφορούν το Over και το Under. Απόλυτα μοιρασμένες, αφού το Over 2,5 πληρώνει 1.90 ενώ το Under 2,5 1.91. Η πιθανότητα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται στο 1.73, ενώ το No Goal κινείται σε τιμή αουτσάιντερ και πιο συγκεκριμένα στο 2.08.

Νίκη Λανς Ισοπαλία Νίκη Λιλ 2.25 3.50 3.10

Οριακά ευνοϊκή υπέρ της Λιλ η παράδοση

Σε ένα τέτοιο παιχνίδι πάντα παίζει ρόλο και η παράδοση. Στο συγκεκριμένο ζευγάρι, η τελευταία τάσσεται στο πλευρό της Λιλ. Αναλυτικότερα, οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί συνολικά 117 φορές, με τους “Les Dogues” να έχουν επικρατήσει στις 45 εξ αυτών. Η Λανς έχει «χαμογελάσει» 37 φορές, ενώ 35 μεταξύ τους παιχνίδια δεν ανέδειξαν νικητή, ερχόμενα ισόπαλα.

Η Λανς υποβιβάστηκε το 2015 στη δεύτερη κατηγορία και επανήλθε ξανά στη Ligue 1 πέντε χρόνια αργότερα. Από το 2020, οι δύο αντίπαλοι έχουν αναμετρηθεί 6 φορές σε επίπεδο πρώτης εθνικής, με ρεκόρ 2-1-3 ανεξαρτήτου έδρας. Σε αυτές τις αναμετρήσεις, την τιμητική του έχει το No Goal, το οποίο εμφανίστηκε στις 4 από τις 6 εξ αυτών. Συνολικά, στα 10 τελευταία, η Λιλ μετράει 6 νίκες, έναντι μόλις 2 της μισητής αντιπάλου της.

Από τα πιο πρόσφατα ντέρμπι, αυτό που έμεινε χαραγμένο στη μνήμη των οπαδών της Λιλ ήταν αυτό της 7ης Μαΐου του 2021. Τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε, η Λιλ φιλοξενούνταν στο άδειο, λόγω των περιοριστικών μέτρων του κορονοϊού, «Μπολάρ» και ήθελε μόνο νίκη για να διατηρηθεί στην κορυφή. Τελικώς πέρασε… αέρας με 3-0 και δύο εβδομάδες αργότερα κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Τον Ιανουάριο του 2022 οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στο ίδιο γήπεδο για τη Φάση των 32 του Κυπέλλου Γαλλίας. Έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που τελείωσε ισόπαλο (2-2), η Λανς πήρε την πρόκριση για τον επόμενο γύρο επικρατώντας με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι.

