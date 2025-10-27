Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26 αποδόσεις: Αλλαγές στα φαβορί!🏆

Αν και δεν δίνονται πολλές ευκαιρίες τα τελευταία χρόνια στις «μικρές» ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου να διακριθούν στο Κύπελλο Ελλάδος, κατακτώντας το τρόπαιο, υπάρχει μεγάλη μάχη μεταξύ των υπολογίσιμων δυνάμεων.

Σχεδόν κάθε χρόνο το Κύπελλο δίνεται σε διαφορετικό νικητή από το Big-4, με τις στοιχηματικές εταιρίες να προσφέρουν αποδόσεις «φωτιά» για τον Κυπελλούχο Ελλάδος της αγωνιστικής περιόδου 2025-26, η οποία σηματοδοτεί μία νέα εποχή, αυτή της League Phase, στα πρότυπα των διοργανώσεων της UEFA.

Την περασμένη σεζόν, Κυπελλούχος αναδείχθηκε ο πολυνίκης της διοργάνωσης, Ολυμπιακός, σε έναν σχετικά εύκολο τελικό – γιορτή στο ΟΑΚΑ, κερδίζοντας τον ΟΦΗ με 2-0. Η ομάδα από την Κρήτη ήταν η πρώτη φιναλίστ από την επαρχία μετά την Ξάνθη το 2014-15. Στα τελευταία 10 χρόνια στη διοργάνωση ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός είναι οι ομάδες που πρωταγωνιστούν στο θεσμό, κατακτώντας το πάνω από μία φορά ο καθένας.

Σύμφωνα με τις αποδόσεις στα προγνωστικά, ο νταμπλούχος Ελλάδος, Ολυμπιακός, έχει το πάνω χέρι. Πίσω του ακολουθούν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και σε κοντινές τιμές, με τον Άρη να κοιτάζει από πιο μακριά…

Κύπελλο Ελλάδος Betsson 2025-26 – Ο Ολυμπιακός για το 30ό

Πρώτο στη λίστα συναντάμε τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν στη διοργάνωση ως κάτοχοι του τροπαίου, το οποίο και θέλουν να διατηρήσουν στα χέρια τους και φέτος.

Η αρχή ήταν θετική, με τους Πειραιώτες να περνούν νικηφόρα από την Τρίπολη (2-1 τον Αστέρα) στην πρεμιέρα, βάζοντας πλώρη για την πρώτη τετράδα και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά. Στο 2.60 η τιμή για το back to back…

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2025-26 2.60

Κύπελλο Ελλάδος Betsson 2025-26 – Δεύτερος ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός, η δεύτερη ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις Κυπέλλου Ελλάδος στα στατιστικά, επέστρεψε στη Λεωφόρο και θα δώσει εκεί τα παιχνίδια του θεσμού στον δρόμο του για τον τελικό. Σήκωσε το 20ό του στον Βόλο το 2023-24 απέναντι στον Άρη, χάρη στο «χρυσό» γκολ του Βαγιαννίδη και θέλει να πάρει πίσω τον απόλυτα πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε στο ελληνικό ποδόσφαιρο παλαιότερα.

Έχοντας περάσει πλέον στα χέρια του Ράφα Μπενίτεθ, οι «πράσινοι» φιγουράρουν ως δεύτερο φαβορί, φέροντας εις πέρας το καθήκον τους στην πρεμιέρα, απέναντι στην Καλλιθέα (1-0 εντός έδρας).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2025-26 4.50

Κύπελλο Ελλάδος Betsson 2025-26 – Το πρώτο βήμα της «ανακαίνισης» με Νίκολιτς

Ριζικές αλλαγές για την ΑΕΚ έφερε το καλοκαίρι, με την Ένωση να αποχαιρετά τον Ματίας Αλμέιδα και να περνά στην τεχνική ηγεσία του Μάρκο Νίκολιτς. Στόχος ασφαλώς και είναι η επιστροφή στις εγχώριες κορυφές και μία καλή πορεία στην Ευρώπη.

Οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν το 2/2 στο Κύπελλο (1-0 εκτός το Αιγάλεω και 2-0 τον Παναιτωλικό εντός) και είναι στην τρίτη θέση της λίστας με τα φαβορί κατάκτησης.

ΑΕΚ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2025-26 4.50

Κύπελλο Ελλάδος Betsson 2025-26 – Στο 6.00 ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ που έχει βρεθεί σε έξι τελικούς Κυπέλλου την τελευταία δεκαετία, κερδίζοντας τους τέσσερις, απουσίασε από τους δύο τελευταίους. Διανύοντας την καλύτερη περίοδο της ιστορίας του, ο «Δικέφαλος του Βορρά» διψάει για επιτυχίες και τρόπαια, με το Κύπελλο Ελλάδος να αποτελεί έναν θεσμό που γνωρίζει καλά η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Το να κερδίσει ο ΠΑΟΚ το τρόπαιο μετά από πέντε χρόνια και στην επέτειο συμπλήρωσης των 100 ετών ζωής του, δίνεται στο 6.00 στο κουπόνι οπαπ και «πληρώνει» καλά! Μελανό σημείο βέβαια της κυπελλικής σεζόν του (και συνολικά) η βαριά ήττα με 4-1 στην πρεμιέρα εκτός έδρας με τον Λεβαδειακό.

ΠΑΟΚ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2025-26 6.00

Κύπελλο Ελλάδος Betsson 2025-26 – Είναι πολλά τα 55 χρόνια και το 17.00

Ο Άρης που παλεύει για να δώσει στους φίλους του τη χαρά της κατάκτησης ενός τροπαίου, έφτασε πολύ κοντά το 2024, παίζοντας στον τελικό του «Πανθεσσαλικού» απέναντι στον Παναθηναϊκό. Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελαν οι «κίτρινοι» που πληγώθηκαν στις καθυστερήσεις. Έχουν περάσει 55 χρόνια από το μοναδικό Κύπελλο που κατέκτησαν οι Θεσσαλονικείς, τη σεζόν 1969-70 απέναντι στον ΠΑΟΚ στο «Καυτανζόγλειο».

Η προσμονή είναι τεράστια και το Κύπελλο Ελλάδος όλο και πιο απρόβλεπτο. Έτσι, η κατάκτηση από τον Άρη στο 17.00 είναι από εκείνα τα ρίσκα που αξίζει να τα κοιτάξει κανείς, την ώρα που η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ μετράει το απόλυτο (1-0 Παναιτωλικό εκτός και 1-0 Μαρκό εντός).

ΑΡΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2025-26 17.00

Κύπελλο Ελλάδος Betsson 2025-26 – Αποδόσεις νικητή

Δείτε παρακάτω συγκεντρωτικά τις αποδόσεις της Betsson…