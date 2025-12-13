Κρύο αρνί ή brunch με chia seeds; – Λ. Μητσόπουλος | ΓΕΛΑ ΟΠΩΣ ΕΙΣΑΙ #3

Χριστουγεννιάτικο το κλίμα στο 3ο επεισόδιο του “ΓΕΛΑ ΟΠΩΣ ΕΙΣΑΙ”, όμως ο Λευτέρης και η Μαρία ξεκινούν με διαφωνία: “Lord of the rings” ή “Harry Potter”; Αφού μας βοηθήσετε κι εσείς στα σχόλια θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την προβολή των πιο παράξενα αστείων viral βίντεο που κυκλοφορούν.

Θα μας σχολιάσουν και θα μας πουν για τα σκαρφαλώματα σε δέντρα του Λευτέρη προκειμένου να μην πάει σχολείο, για 007 ψαρέματος (0 ψάρια, 0 τσιμπήματα, 7 ώρες) και για την χρησιμότητα του αλφαδιού στην περίπτωση που δεν έχεις κουτάλι να φας μεσημεριανό.

Ο Περικλής ντυμένος “Μισσ Γελάς” θα μας υποδεχθεί βγάζοντας selfie με την κάμερα υψηλής ανάλυσης (5 MP) με την κάμερα που είχε αγοράσει όταν κέρδισε το τζόκερ που είχε ξεχάσει.