«Κλεισμένες» οι πρώτες μεταγραφές στη Euroleague: Όλα τα ονόματα

Η τρέχουσα regular season δεν έχει καν τελειώσει, όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχει αρχίσει η… μεταγραφολογία στη Euroleague. Για κάθε ομάδα, που ήδη κοιτάει να στελεχώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ρόστερ της εν όψει της επόμενης σεζόν.

Ένα από τα ονόματα που παίζουν πολύ δυνατά στην αγορά είναι αυτό του Αρμάνι Μπρουκς, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο και της Ντουμπάι και της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η «βασίλισσα» είναι αρκετά δραστήρια και έχει βάλει για τα καλά στα ραντάρ της και τον Άλεκ Πίτερς.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού δεδομένου του δευτερεύοντα ρόλου που έχει στους «ερυθρόλευκους» έχει ιδιαίτερη… πέραση. Και η Αρμάνι Μιλάνο είναι μια από τις ομάδες που ενδιαφέρονται «ζεστά» για αυτόν και θα βάλει ανταγωνισμό στη Ρεάλ.

Ταυτόχρονα, οι Ιταλοί έχουν ήδη «κλειδώσει» την πρώτη τους μεταγραφή, έχοντας… καπαρωμένο τον Ντέβον Χολ και βολιδοσκοπούν και τον Ντάνιελ Τάις.

Από εκεί και πέρα, ο Τρέι Λάιλς απασχολεί έντονα τη Φενέρμπαχτσε και με τον Ναντίρ Ιφί έχουν συνδεθεί τόσο η Ρεάλ όσο και η Χάποελ Τελ Αβίβ.