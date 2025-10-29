Κλάψαμε τους πρώτους, ο φέρελπις Μάρτιν Ο’Νιλ και το πρώτο φετινό κουίζ | Season 2

Στέηντιουμ Τετάρτη; Ναι, Στέηντιουμ Τετάρτη. Υπάρχει πρόβλημα; Στο τέταρτο, σχεδόν ΣΠΕΣΙΑΛ επεισόδιο:

Κάνουμε το πρώτο (διπλό) ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ της σεζόν και κλαίμε τους τελευταίους πορπονηταί που δεν έκαμαν παρέλαση.

Υποδεχόμεθα τον ΑΒΓΑΛΤΟ Μάρτιν Ο’Νιλ, που επιστρέφει στα τρυφερά 73.

Το πρώτο φετινό κουήζ του Στυλιανού Καρακάση.

Πένδε επί πένδε επί Πένδε και δυο σέντσια για τον Τζέση τον Λίνγκαρντ.

Αυτά και όχι μόνο σε ένα ακόμα ΛΑΗΒ πεσόδιο του ΣΤΕΗΝΤΙΟΥΜ.