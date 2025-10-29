ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Κλάψαμε τους πρώτους, ο φέρελπις Μάρτιν Ο’Νιλ και το πρώτο φετινό κουίζ | Season 2

Kingbet Στεηντιουμ

Στέηντιουμ Τετάρτη; Ναι, Στέηντιουμ Τετάρτη. Υπάρχει πρόβλημα; Στο τέταρτο, σχεδόν ΣΠΕΣΙΑΛ επεισόδιο:

  • Κάνουμε το πρώτο (διπλό) ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ της σεζόν και κλαίμε τους τελευταίους πορπονηταί που δεν έκαμαν παρέλαση.
  • Υποδεχόμεθα τον ΑΒΓΑΛΤΟ Μάρτιν Ο’Νιλ, που επιστρέφει στα τρυφερά 73.
  • Το πρώτο φετινό κουήζ του Στυλιανού Καρακάση.
  • Πένδε επί πένδε επί Πένδε και δυο σέντσια για τον Τζέση τον Λίνγκαρντ.

Αυτά και όχι μόνο σε ένα ακόμα ΛΑΗΒ πεσόδιο του ΣΤΕΗΝΤΙΟΥΜ.

