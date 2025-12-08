Καϊράτ – Ολυμπιακός αποδόσεις: Μηδέν παθητικό με Μουνουέρα!💣💥

Τέλος τα ψέματα. Ναι, αξιοπρεπέστατες εμφανίσεις σε Λονδίνο, Βαρκελώνη και Πειραιά με τη Ρεάλ, ναι, ατυχία με Πάφο και ιδίως με Αϊντχόφεν, όμως τώρα τα πράγματα είναι απλά.

Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει το 3/3. Αν θέλει να έχει σοβαρές ελπίδες πρόκρισης στην ενδιάμεση φάση του champions league, τίποτε λιγότερο δεν τον εξυπηρετεί. Πρώτη αποστολή, λοιπόν, η παγωμένη Αστάνα…

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ 9-24 3.75

Καϊράτ – Ολυμπιακός αποδόσεις

Το να παίζεις στους -21 βαθμούς Κελσίου δεν είναι καθόλου εύκολο. Βέβαια, κάτι η κλειστή οροφή, κάτι η εσωτερική θέρμανση, κάτι και η πρόωρη διεξαγωγή της αναμέτρησης στο Καζακστάν (17:30 ώρα Ελλάδος, 20:30 τοπική), «μαλακώνει» έως έναν βαθμό την κατάσταση. Προσθέστε και το γεγονός, πως οι (πρωταθλητές) Καζάκοι δεν έχουν εγχώριες υποχρεώσεις, άρα στερούνται αγωνιστικού ρυθμού.

Ασφαλώς, ο τεχνητός χλοοτάπητας φέρνει άσχημες μνήμες στους «ερυθρόλευκους». Μόλις την περασμένη άνοιξη, οι Πειραιώτες φιλοξενήθηκαν στο Μπόντο από την Μπόντο Γκλιμτ, για τους «16» του Γιουρόπα Λιγκ και το αποτέλεσμα ήταν εφιαλτικό (ήττα με 3-0).

Άλλη όμως η φετινή ποιότητα των παικτών του Μεντιλίμπαρ και – αναμφίβολα – άλλη η ποιότητα της Καϊράτ Αλμάτι, σε σχέση με τους Νορβηγούς. Γι’ αυτό και το διπλό της ελληνικής ομάδας έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα αν συνδυαστεί στο στοίχημα με κάποια επιλογή στα γκολ.

ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 6.60 4.25 1.50

Καϊράτ – Ολυμπιακός ειδικά στοιχήματα

Το έχετε μάθει πλέον το έργο, πως εδώ δεν αρκούμαστε στις «παραδοσιακές» επιλογές στις στοιχηματικές εταιρίες. Ειδικά στοιχήματα και bet builder έχουν πάντα την τιμητική τους και εμείς συγκεντρώσαμε μερικές από τις πιο ελκυστικές επιλογές. Αν θέλετε να κάνετε τη δική σας βόλτα, αρκεί να κλικάρετε τις αποδόσεις στα πινακάκια.

2 + UNDER 3,5 + OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 4.65

2-3 ΓΚΟΛ + OVER 4,5 ΚΟΡΝΕΡ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ + ΕΛ ΚΑΑΜΠΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ 4.60

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 2.30

1+ ΑΣΙΣΤ ΠΟΝΤΕΝΣΕ 3.20

Καϊράτ – Ολυμπιακός διαιτητής

Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε και στον ρέφερι της αναμέτρησης. Ο 43χρονος Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα θα είναι η «σφυρίχτρα» του αγώνα, με τον Ισπανό να μην είναι άγνωστος στο «ερυθρόλευκο» κοινό.

Δύο φορές έχει βρεθεί σε αγώνα των Πειραιωτών. Μία στο περσινό 1-0 επί του Παναθηναϊκού στο Φάληρο για τα προημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson και μία στο 4-0 επί της Βικτόρια Πλζεν τον Ιούλιο του 2019, για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

Φέτος, έχει διευθύνει 13 90λεπτα, με τα στατιστικά του να είναι 56 κίτρινες κάρτες (4,3 μέσο όρο), δύο αποβολές (μία με δεύτερη κίτρινη και μία απευθείας) και επτά πέναλτι. Συνεπώς, προκύπτουν ωραιότατα πραγματάκια για στοίχημα…

OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 KOKKINEΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 2.02 4.75 2.75 9.25

Καϊράτ – Ολυμπιακός κανάλι

Όπως είπαμε, νωρίς το απόγευμα η αναμέτρηση (9/12, 17:30), η οποία θα προβληθεί από το πρόγραμμα τβ του Cosmote Sports 1HD. Για όσους δεν έχετε τη δυνατότητα συνδρομητικής, το Live Streaming της Kingbet είναι πάντα εδώ στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!