ΚΑΙ Προσφορά με 415 δώρα* χωρίς κατάθεση ΚΑΙ Carnival Calendar με καθημερινά έπαθλα*!

Η Stoiximan είναι εδώ για κάθε ενδιαφερόμενο προς αυτό το μοναδικό είδος διασκέδασης. Όλα τα νέα μέλη επωφελούνται με δώρα* χωρίς καμία κατάθεση, ενώ η στιγμή είναι ιδανική με το Carnival Calendar και τις καθημερινές του προσφορές.

Carnival Mode On με 415 Δώρα* χωρίς κατάθεση

Με τη διαδικασία της εγγραφής και μόνο, χωρίς κάποια κατάθεση, το παιχνίδι παίρνει αμέσως τα πάνω του. Τα νέα μέλη που θα αποφασίσουν κάτι τέτοιο έως και τις 03 Μαρτίου, θα απολαύσουν τη δράση που θα τους εξασφαλιστεί από τα 415 δώρα* που θα πάρουν.

Stoiximan Carnival Calendar: Κάθε μέρα κι ένα καινούριο δώρο*!

Τα δώρα* μπορούν να δώσουν την ώθηση που μπορεί να χρειάζεται ένα νέο μέλος, τόσο στο Στοίχημα, όσο και στο Live Casino.

Η προσφορά θα είναι διαθέσιμη για μερικές ημέρες και θα σε περιμένει για να την αξιοποιήσεις και να επωφεληθείς άμεσα!

Προσφορά* γνωριμίας από τη Stoiximan με 415* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Αν κάνεις την εγγραφή σου και αποφασίσεις να εμπλακείς για τα καλά στο παιχνίδι, τότε θα μπορείς να ευχαριστηθείς τη δράση μέσα από το Carnival Calendar. Ένας καταιγισμός προσφορών σε Live Casino και όχι μόνο, περιμένει για να σε γεμίσει με δώρα κι έπαθλα*.

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις