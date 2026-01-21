ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ισίδωρος Πρίντεζης: «Αν αξίζαμε, θα είχαμε περάσει Μουντιάλ» | Kingbet Show #39

Τι σου έρχεται όταν ακούς το επίθετο “Μπακασέτας”; Οκ, ο ίδιος ο αρχηγός της Εθνικής. Αλλά αν ακούσεις “ο Μπακασέταααας”; Σίγουρα η επόμενη σκέψη σου είναι ο Ισίδωρος Πρίντεζης, που είναι και o σημερινός καλεσμένος του Kingbet Show, παρέα με την Winmasters.

Ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος έχει πολλές ερωτήσεις και ο Ισίδωρος Πρίντεζης έχει πολλές απαντήσεις.

Πήραμε αυτό που μας άξιζε που δεν περάσαμε στο Μουντιάλ;
Ποιά ήταν η μεγαλύτερη πατάτα που έχει κάνει ο Ισίδωρος σε λάιβ μετάδοση;
Ρονάλντο ή Μέσι; Στίβος ή ποδόσφαιρο;

Και πάνω απ’ όλα ο Ισίδωρος Πρίντεζης έχει σαλάτα με το όνομα του, όπου παίρνεις και δώρο περιγραφή με τον Μπακασέτα έξτρα.

Αυτά και πολλά άλλα θα ειπωθούν στο 39ο επεισόδιο του Kingbet Show by Winmasters.

