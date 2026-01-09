ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ίντερ – Νάπολι ειδικά στοιχήματα: Σούπερ επιλογές στο Μιλάνο!💣💥

Ίντερ Νάπολι αποδόσεις στοίχημα

Βρισκόμαστε ακριβώς στο μισό της σεζόν στη Serie A. Η 19η αγωνιστική επιφυλάσσει ένα παιχνίδι, από αυτά που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη μάχη του τίτλου. Ίντερ – Νάπολι, λοιπόν, στο Μιλάνο, σε μία αναμέτρηση κομβική για τον επόμενο πρωταθλητή.

ΙΝΤΕΡ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΝΑΠΟΛΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ
1.40stoiximan
6.00novibet

Ίντερ – Νάπολι αποδόσεις

Ίντερ - Νάπολι αποδόσεις

Πριν τη σέντρα των αγώνων της 19ης «στροφής», το πράγμα στη βαθμολογία ιταλία έχει «ανάψει» για τα καλά. Πρωτοπόρος η Ίντερ, τέσσερις μόλις πόντους πάνω από την τρίτη Νάπολι.

Αντιλαμβάνεστε, πως αν επιβεβαιωθεί ο άσος του 1.75, τότε οι «νερατζούρι» θα αποκτήσουν σημαντική διαφορά από τους «παρτενοπέι». Αντιθέτως, η ισοπαλία (3.50) και ειδικά το διπλό (5.10), θα περιπλέξουν πάρα πολύ την κατάσταση.

ΙΝΤΕΡ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΝΑΠΟΛΙ
1.75winmasters
3.50pamestoixima
5.10stoiximan

Γι’ αυτό, ενδεχομένως, πολλοί μπορεί να σκέφτεστε να πάτε στα γκολ στα προγνωστικά σέριε α. Και δικαίως. Με βάση τις τιμές, οι μπουκς δεν βλέπουν πολλά τέρματα, δείγμα των λεπτών ισορροπιών που περιμένουν στο 90λεπτο.

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
2.07elabet
1.75pamestoixima
1.93interwetten
1.82novibet

Ίντερ – Νάπολι ειδικά στοιχήματα

Ίντερ - Νάπολι ειδικά στοιχήματα

Τόσο η Ίντερ, όσο και η Νάπολι, είναι δύο σύνολα που προσφέρονται για ειδικά στοιχήματα και bet builder. Εμείς κάναμε την ψακτική μας και παρακάτω σας παρουσιάζουμε τις πιο ελκυστικές αγορές. Ένα κλικ στις αποδόσεις και το αντίστοιχο promo code*🎁, θα απογειώσουν το παιχνίδι σας!

UNDER 2,5 + OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ
3.10winmasters
1-2 ΓΚΟΛ + Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ + OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ
7.40bet365
ΜΑΚΤΟΜΙΝΕΪ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ
5.30pamestoixima
ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 1-1
2.47fonbet
OVER 26,5 ΦΑΟΥΛ
1.85stoiximan

Ίντερ – Νάπολι κανάλι

Κυριακή βράδυ το μεγάλο παιχνίδι (11/1, 21:45), το οποίο θα προβληθεί από το πρόγραμμα τβ του Cosmote Sports 2HD. Για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα συνδρομητικής, μην ανησυχείτε. Το Live Streaming της Kingbet θα είναι πάντα εδώ στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!

