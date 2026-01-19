ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Ίντερ – Άρσεναλ: «Φωτιά» στο Μιλάνο με το 11άρι 🔥🤯

Ίντερ - Άρσεναλ

Πολλά σπουδαία ματς έχει αυτή η αγωνιστική του Τσάμπιονς Λιγκ και εκείνο μεταξύ Ίντερ και Άρσεναλ να ξεχωρίζει. Δύο ομάδες που στα εγχώρια πρωταθλήματά τους έχουν βάλει πρόσω ολοταχώς για να κατακτήσουν τους τίτλους και αποτελούν μεγάλα φαβορί για αυτό.

ΙΝΤΕΡ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΑΡΣΕΝΑΛ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
4.50fonbet

Φυσικά, η κόντρα αυτή έχει παρελθόν. Οι «γκάνερς» φιλοξενήθηκαν από τους «νερατζούρι» την περσινή σεζόν, όταν γνώρισαν την ήττα με 1-0. Αν ταξιδέψουμε πιο πίσω, θα δούμε ότι το 2003 προσέφερε πλούσιο θέαμα αυτό το ζευγάρι. Αρχικά η Ίντερ νίκησε με 3-0, ενώ στη ρεβάνς ηττήθηκε με το «βαρύ» 5-1 από τους Λονδρέζους.

Ίντερ – Άρσεναλ αποδόσεις

Ιντερ

Δείτε τις αποδόσεις της σπουδαίας αυτής αναμέτρησης, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί από τις στοιχηματικές εταιρίες.

ΙΝΤΕΡ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΡΣΕΝΑΛ
2.80bet365
3.35stoiximan
2.55novibet

Μην ξεχνάτε, εδώ θα βρείτε και τις αγορές των γκολ που πάντοτε έχουν το δικό τους ενδιαφέρον.

OVER 2,5 UNDER 2,5 GOAL/GOAL NO/GOAL
1.98elabet
1.83interwetten
1.75pamestoixima
2.02winmasters

Ίντερ – Άρσεναλ ειδικά στοιχήματα

Αρσεναλ

Παρακάτω ακολουθούν ειδικές επιλογές για στοίχημα που ξεχωρίσαμε. Ειδικά, συνδυαστικά και bet builder, απ’ όλα έχει ο μπαχτσές!

Τίτλος Τίτλος
ΓΚΟΛ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ
2.10novibet
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
2.95stoiximan
G/G + UNDER 3,5
3.00fonbet
G/G + OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ + UNDER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ
4.00novibet
ΛΑΟΥΤΑΡΟ ΜΑΡΤΙΝΕΣ + ΒΙΚΤΟΡ ΓΚΙΟΚΕΡΕΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΟΥΝ
11.00bet365

Ίντερ – Άρσεναλ κανάλι

Έφτασε η ώρα για τη σπουδαία ιταλοαγγλική σύγκρουση. Εσείς μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το Cosmote Sport 3HD, ενώ όπως πάντα, δεν ξεχνάτε να μπείτε στο πρόγραμμα τβ της Kingbet για να ενημερωθείτε για όποιο ματς θέλετε.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα