Ίντερ – Άρσεναλ: «Φωτιά» στο Μιλάνο με το 11άρι 🔥🤯

Πολλά σπουδαία ματς έχει αυτή η αγωνιστική του Τσάμπιονς Λιγκ και εκείνο μεταξύ Ίντερ και Άρσεναλ να ξεχωρίζει. Δύο ομάδες που στα εγχώρια πρωταθλήματά τους έχουν βάλει πρόσω ολοταχώς για να κατακτήσουν τους τίτλους και αποτελούν μεγάλα φαβορί για αυτό.

ΙΝΤΕΡ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΑΡΣΕΝΑΛ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 30.00 4.50

Φυσικά, η κόντρα αυτή έχει παρελθόν. Οι «γκάνερς» φιλοξενήθηκαν από τους «νερατζούρι» την περσινή σεζόν, όταν γνώρισαν την ήττα με 1-0. Αν ταξιδέψουμε πιο πίσω, θα δούμε ότι το 2003 προσέφερε πλούσιο θέαμα αυτό το ζευγάρι. Αρχικά η Ίντερ νίκησε με 3-0, ενώ στη ρεβάνς ηττήθηκε με το «βαρύ» 5-1 από τους Λονδρέζους.

Ίντερ – Άρσεναλ αποδόσεις

Δείτε τις αποδόσεις της σπουδαίας αυτής αναμέτρησης, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί από τις στοιχηματικές εταιρίες.

Μην ξεχνάτε, εδώ θα βρείτε και τις αγορές των γκολ που πάντοτε έχουν το δικό τους ενδιαφέρον.

Ίντερ – Άρσεναλ ειδικά στοιχήματα

Παρακάτω ακολουθούν ειδικές επιλογές για στοίχημα που ξεχωρίσαμε. Ειδικά, συνδυαστικά και bet builder, απ’ όλα έχει ο μπαχτσές!

Τίτλος Τίτλος ΓΚΟΛ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ 2.10 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 2.95 G/G + UNDER 3,5 3.00 G/G + OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ + UNDER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 4.00 ΛΑΟΥΤΑΡΟ ΜΑΡΤΙΝΕΣ + ΒΙΚΤΟΡ ΓΚΙΟΚΕΡΕΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΟΥΝ 11.00

Ίντερ – Άρσεναλ κανάλι

Έφτασε η ώρα για τη σπουδαία ιταλοαγγλική σύγκρουση. Εσείς μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το Cosmote Sport 3HD, ενώ όπως πάντα, δεν ξεχνάτε να μπείτε στο πρόγραμμα τβ της Kingbet για να ενημερωθείτε για όποιο ματς θέλετε.