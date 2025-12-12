ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Η Stoiximan παρουσιάζει τη νέα της εικόνα

Η Stoiximan παρουσιάζει τη νέα της εικόνα, σηματοδοτώντας επίσημα ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της. Η ανανέωση αυτή αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της εταιρείας: να δημιουργεί συναρπαστικές στιγμές διασκέδασης, πιο άμεσες και πιο ζωντανές. Στον πυρήνα της βρίσκεται μια απλή αλλά καθοριστική αλήθεια: κάθε στιγμή έχει αξία.

Σε έναν κόσμο όπου οι δυνατές εμπειρίες γίνονται όλο και πιο σπάνιες, η Stoiximan θέλει να τις κάνει πιο άμεσες και πιο προσωποποιημένες. Η νέα ταυτότητα εκφράζει ακριβώς αυτό – την υπόσχεση ενός brand που εξελίσσεται διαρκώς ώστε κάθε αλληλεπίδραση να μπορεί να μετατραπεί σε μια στιγμή που μένει.

Ένα δυναμικό οικοσύστημα για μια νέα εποχή εμπειριών

  • Το νέο λογότυπο της Stoiximan αποδίδει αυτή την εξέλιξη: διατηρεί την ισχυρή αναγνωρισιμότητα του brand, αλλά αποκτά καθαρότητα, ισορροπία και μοντέρνο χαρακτήρα. Σχεδιάστηκε για να λειτουργεί ιδανικά σε κάθε περιβάλλον -από μεγάλες οθόνες μέχρι τις μικρότερες ψηφιακές επιφάνειες όπου οι στιγμές των χρηστών γεννιούνται καθημερινά.
  • Παράλληλα, το χαρακτηριστικό γράμμα “S” γίνεται πλέον ένα αυτόνομο, ευέλικτο σύμβολο που συνθέτει τα νέα patterns του brand. Είναι μια οπτική μεταφορά της ενέργειας και του ρυθμού της στιγμής – της κίνησης που προηγείται κάθε εμπειρίας.
  • Το νέο, πιο φωτεινό μπλε χρώμα δεν είναι μια απλή αισθητική επιλογή. Εκφράζει τη ζωντάνια και τη δυναμική που χαρακτηρίζουν την ‘μπλε’ Stoiximan, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αντίθεση, τη σαφήνεια και τη συνολική λειτουργικότητα της νέας εικόνας σε κάθε σημείο επαφής.
  • Το ανανεωμένο graphic system λειτουργεί ως ο παλμός του brand. Μια κοινή οπτική γλώσσα που επιτρέπει στη Stoiximan να αφηγείται ιστορίες με συνέπεια, ζωντάνια και ξεκάθαρη προσωπικότητα.

Ο CEO της Stoiximan, Νίκος Φλίγκος, δήλωσε σχετικά: «Η Stoiximan εξελίσσεται διαρκώς, ανοίγοντας νέους δρόμους στην ψυχαγωγία εδώ και δεκατρία χρόνια. Η νέα εικόνα δεν αλλάζει ποιοι είμαστε, εκφράζει όμως καλύτερα πού θέλουμε να πάμε. Καθώς η ψυχαγωγία εξελίσσεται και οι προσδοκίες του κοινού αυξάνονται, η Stoiximan επενδύει σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συνδυάζει τεχνολογία, δημιουργικότητα και υπευθυνότητα. Σε ένα περιβάλλον όπου τα brands συχνά μοιάζουν μεταξύ τους, εμείς επιλέγουμε να ξεχωρίζουμε με μια ενιαία και μοντέρνα ταυτότητα που αντανακλά τη δική μας φιλοσοφία. Στόχος μας είναι να διαμορφώνουμε εμπειρίες με πραγματική αξία – στιγμές που μένουν».

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα