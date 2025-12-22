ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Η πρώτη μεταγραφική προθεσμία της Ευρωλίγκας πλησιάζει – Live από τη Νέα Υόρκη ο Κάιλ Χάινς🏀

Kingbet Πάρε Βάλε

Ο Τόλης Κοτζιάς και η Νάντια Βελέντζα σχολιάζουν τη «διαβολοβδομάδα» που πέρασε.

Μαζί μας, live από τη Νέα Υόρκη ο Euroleague Legend, Kyle Hines, που μιλάει για όλους και για όλα. Ο σπουδαίος Αμερικάνος, που έκανε μεγάλη καριέρα κυρίως με Ολυμπιακό και ΤΣΣΚΑ, παίρνοντας 4 Ευρωλίγκες, θυμάται τα παλιά και μιλάει για τον νέο του ρόλο στους Μπρούκλιν Νετς. Μιλάει βέβαια και για Ρισόν Χολμς, Μόντε Μόρις και όλους τους NBAers Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Σχόλιο επερχόμενης αγωνιστικής:
Ο Παναθηναϊκός πάει χωρίς τον Κώστα Σλούκα στο Κάουνας. Μπορεί να μπει στα παπούτσια του ο Τι Τζέι Σορτς για ένα τέτοιο παιχνίδι;

Ο Μόντε Μόρις έκανε ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό και ήταν θετικό. Είναι ο έμπειρος Αμερικάνος αυτό, που θέλει ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τη θέση του πλέι-μέικερ;

Pick and Scroll με τους Basketball Maniacs. Τα καλύτερα της εβδομάδας που πέρασε.

Ρεπορτάζ:
Η πρώτη μεταγραφική προθεσμία της Ευρωλίγκας πλησιάζει: τι γίνεται με τους ψηλούς σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό;
Ποια είναι τα νέα μεγάλα ελληνικά ταλέντα; Τα ονόματά τους θα σας εκπλήξουν!

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα