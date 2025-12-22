Η πρώτη μεταγραφική προθεσμία της Ευρωλίγκας πλησιάζει – Live από τη Νέα Υόρκη ο Κάιλ Χάινς🏀

Ο Τόλης Κοτζιάς και η Νάντια Βελέντζα σχολιάζουν τη «διαβολοβδομάδα» που πέρασε.

Μαζί μας, live από τη Νέα Υόρκη ο Euroleague Legend, Kyle Hines, που μιλάει για όλους και για όλα. Ο σπουδαίος Αμερικάνος, που έκανε μεγάλη καριέρα κυρίως με Ολυμπιακό και ΤΣΣΚΑ, παίρνοντας 4 Ευρωλίγκες, θυμάται τα παλιά και μιλάει για τον νέο του ρόλο στους Μπρούκλιν Νετς. Μιλάει βέβαια και για Ρισόν Χολμς, Μόντε Μόρις και όλους τους NBAers Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Σχόλιο επερχόμενης αγωνιστικής:

Ο Παναθηναϊκός πάει χωρίς τον Κώστα Σλούκα στο Κάουνας. Μπορεί να μπει στα παπούτσια του ο Τι Τζέι Σορτς για ένα τέτοιο παιχνίδι;

Ο Μόντε Μόρις έκανε ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό και ήταν θετικό. Είναι ο έμπειρος Αμερικάνος αυτό, που θέλει ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τη θέση του πλέι-μέικερ;

Pick and Scroll με τους Basketball Maniacs. Τα καλύτερα της εβδομάδας που πέρασε.

Ρεπορτάζ:

Η πρώτη μεταγραφική προθεσμία της Ευρωλίγκας πλησιάζει: τι γίνεται με τους ψηλούς σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό;

Ποια είναι τα νέα μεγάλα ελληνικά ταλέντα; Τα ονόματά τους θα σας εκπλήξουν!