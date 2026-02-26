ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Η Novibet “Operator of the Year” σε Βαλκάνια και Νότια Ευρώπη στα EGR European Awards 2026

Η Novibet “Operator of the Year” σε Βαλκάνια και Νότια Ευρώπη στα EGR European Awards 2026

Μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση κατέκτησε η Novibet, αποσπώντας το βραβείο “The Balkans and Southern Europe Operator of the Year” στα EGR European Awards 2026, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Φεβρουαρίου στη Μάλτα.

Ο θεσμός των EGR Awards συγκαταλέγεται στους πλέον αναγνωρισμένους στη διεθνή αγορά online gaming, με τη συγκεκριμένη κατηγορία να χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και τη συμμετοχή κορυφαίων διεθνών operators. Η διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερά ανοδική πορεία της Novibet και την ισχυρή της παρουσία στις αγορές της Νότιας Ευρώπης και των Βαλκανίων.

Η φετινή βράβευση έρχεται σε μια περίοδο έντονης επιχειρησιακής ανάπτυξης για τη Novibet. Το 2025, η εταιρεία κατέγραψε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης στην ελληνική αγορά, ενώ σε επίπεδο ομίλου σημείωσε αύξηση άνω του 30% στα ακαθάριστα έσοδα (GGR) σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται. Παράλληλα, τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει υπερδιπλασιάσει το ανθρώπινο δυναμικό της, αριθμώντας πλέον περίπου 1.400 εργαζόμενους, με τέσσερα διεθνή hubs σε Ελλάδα, Βραζιλία, Μεξικό και Μάλτα.

Όπως δήλωσε ο κ. Νίκος Παπαδόγλου, General Manager της Novibet:  «Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για όλους εμάς στη Novibet και ανήκει, πάνω απ’ όλα, στους ανθρώπους μας. Είναι μια αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας, της αφοσίωσης και του επαγγελματισμού των ομάδων, που καθημερινά συμβάλλουν στη δυναμική ανάπτυξη και τη διεθνή μας παρουσία. Συνεχίζουμε με την ίδια φιλοσοφία, επενδύοντας στην εξέλιξη, τη συνεργασία και την καινοτομία, χτίζοντας έναν σύγχρονο, αξιόπιστο και διεθνώς ανταγωνιστικό GameTech οργανισμό».

Η Ελλάδα παραμένει στρατηγικός πυλώνας για τη Novibet, με την εταιρεία να επενδύει συστηματικά στην εγχώρια αγορά σε επίπεδο τεχνολογίας, προϊόντος και ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, καθώς επιταχύνει τη διεθνή της ανάπτυξη με ισχυρή παρουσία και δυναμική επέκταση στη Λατινική Αμερική, η ελληνική αγορά διατηρεί κομβικό ρόλο στη συνολική στρατηγική και στην επιχειρησιακή της εξέλιξη.

Η νέα αυτή διάκριση ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Novibet ως ενός από τους πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενους GameTech οργανισμούς διεθνώς, με έμφαση στην καινοτομία, την υπεύθυνη λειτουργία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα