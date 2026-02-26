Η Novibet “Operator of the Year” σε Βαλκάνια και Νότια Ευρώπη στα EGR European Awards 2026

Μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση κατέκτησε η Novibet, αποσπώντας το βραβείο “The Balkans and Southern Europe Operator of the Year” στα EGR European Awards 2026, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Φεβρουαρίου στη Μάλτα.

Ο θεσμός των EGR Awards συγκαταλέγεται στους πλέον αναγνωρισμένους στη διεθνή αγορά online gaming, με τη συγκεκριμένη κατηγορία να χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και τη συμμετοχή κορυφαίων διεθνών operators. Η διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερά ανοδική πορεία της Novibet και την ισχυρή της παρουσία στις αγορές της Νότιας Ευρώπης και των Βαλκανίων.

Η φετινή βράβευση έρχεται σε μια περίοδο έντονης επιχειρησιακής ανάπτυξης για τη Novibet. Το 2025, η εταιρεία κατέγραψε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης στην ελληνική αγορά, ενώ σε επίπεδο ομίλου σημείωσε αύξηση άνω του 30% στα ακαθάριστα έσοδα (GGR) σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται. Παράλληλα, τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει υπερδιπλασιάσει το ανθρώπινο δυναμικό της, αριθμώντας πλέον περίπου 1.400 εργαζόμενους, με τέσσερα διεθνή hubs σε Ελλάδα, Βραζιλία, Μεξικό και Μάλτα.

Όπως δήλωσε ο κ. Νίκος Παπαδόγλου, General Manager της Novibet: «Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για όλους εμάς στη Novibet και ανήκει, πάνω απ’ όλα, στους ανθρώπους μας. Είναι μια αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας, της αφοσίωσης και του επαγγελματισμού των ομάδων, που καθημερινά συμβάλλουν στη δυναμική ανάπτυξη και τη διεθνή μας παρουσία. Συνεχίζουμε με την ίδια φιλοσοφία, επενδύοντας στην εξέλιξη, τη συνεργασία και την καινοτομία, χτίζοντας έναν σύγχρονο, αξιόπιστο και διεθνώς ανταγωνιστικό GameTech οργανισμό».

Η Ελλάδα παραμένει στρατηγικός πυλώνας για τη Novibet, με την εταιρεία να επενδύει συστηματικά στην εγχώρια αγορά σε επίπεδο τεχνολογίας, προϊόντος και ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, καθώς επιταχύνει τη διεθνή της ανάπτυξη με ισχυρή παρουσία και δυναμική επέκταση στη Λατινική Αμερική, η ελληνική αγορά διατηρεί κομβικό ρόλο στη συνολική στρατηγική και στην επιχειρησιακή της εξέλιξη.

Η νέα αυτή διάκριση ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Novibet ως ενός από τους πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενους GameTech οργανισμούς διεθνώς, με έμφαση στην καινοτομία, την υπεύθυνη λειτουργία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.