Μπήκε στην τετράδα ο Παναθηναϊκός, έκανε και το καλύτερο δυνατό στην Ευρώπη και πλέον όλοι οι ιθύνοντες νόες στο «τριφύλλι» στρέφουν το βλέμμα τους στην επόμενη σεζόν.

Εκεί όπου πάμε για… ολικό λίφτινγκ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδειξε από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του στον σύλλογο πως δεν έχει σε υψηλή εκτίμηση το υπάρχον ρόστερ.

Και για να δουλέψει με τον τρόπο που επιθυμεί θέλει… σκούπα και έπειτα ποιοτική ενίσχυση με παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά.

Και δεν μιλάμε για παίκτες που απλά υπάρχουν στο Κορωπί, αλλά για πρόσωπα που ακόμη και τώρα ο Ισπανός χρησιμοποιεί ελλείψει πιο ταιριαστών σε εκείνον επιλογών.

Όπως και να έχει, η… μαύρη λίστα του Μπενίτεθ έχει αρχίσει να διαμορφώνεται και σε αυτή ήδη υπάρχουν δυνατά ονόματα.

Μπακασέτας, Σάντσες, Ντέσερς, Πελίστρι, Τζούρισιτς, Σισοκό, Βιλένα, Γεντβάι, Λαφόν. Όλοι τους είναι είτε ήδη… τελειωμένοι από τον Ισπανό κόουτς, είτε κρέμονται από μια κλωστή σε έναν Παναθηναϊκό που είναι έτοιμος να τα αλλάξει όλα για να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.