Η «Μαδριλένικη» κατάρα στην Ελλάδα και οι… Παλιοί Γνώριμοι | Σέντρα Εμείς #6

Το έκτο επεισόδιο του ΣΕΝΤΡΑ ΕΜΕΙΣ by Pamestoixima.gr είναι εδώ και ασχολείται με μια… κατάρα.

Η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Δημήτρης Μωυσιάδης ξεσκονίζουν την παράδοση της Ρεάλ Μαδρίτης στην Ελλάδα και μιλάμε για τους παλιούς γνώριμους του Παναθηναϊκού και του… Γιόβιτς. Όσο για τον ΠΑΟΚ, αυτός έχει φτιάξει μόνος του τη μοίρα του και κοιτάει ψηλά.