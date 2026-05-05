Η απόλυτη ανατροπή με Στογιάκοβιτς: Σε αυτή την Εθνική θα αγωνιστεί

«Γαλανόλευκο» προμηνύεται το μέλλον του Αντρέι Στογιάκοβιτς. Ο μικρός… τρελαίνει κόσμο με το κολλέγιο του Ιλινόι και θεωρείται ένα από τα πιο ανερχόμενα πρόζεκτ στις ΗΠΑ.

Ο 21χρονος γιος του Πέτζα, λόγω της μητέρας του, έχει δικαίωμα συμμετοχή και στην Εθνική ομάδα της Ελλάδας, πέρα από αυτή της Σερβίας.

Και με αυτή φαίνεται πως θα επιλέξει να αγωνιστεί. Σύμφωνα με τα σερβικά ΜΜΕ, τείνει προς την απόφαση να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, εξέλιξη πολύ σημαντική για το μέλλον του μπάσκετ της χώρας μας.

Σε αυτή του την απόφαση θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ο τρόπος με τον οποίο τον προσέγγισε η ελληνική πλευρά.

Και μέσω του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρου Κούβελου, που ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να συναντήσει τον Πέτζα και μέσω του Νίκου Ζήση, που του παρουσίασε όλο το πλάνο της Ελλάδας για αυτόν.

Οι πιθανότητες για τον θαυματουργό Αντρέι Στογιάκοβιτς είναι πια με το μέρος της Ελλάδας και δεν αποκλείεται σύντομα να δούμε το όνομά του και στις κλήσεις της «γαλανόλευκης».

