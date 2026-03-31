Η απόλυτη ανατροπή με Στογιάκοβιτς και ΠΑΟΚ!

Έχει… μπει δυναμικά στον ΠΑΟΚ ο Αριστοτέλης Μυστακίδης. Το απέδειξε περίτρανα με τη σπουδαία κίνηση εξασφάλισης του Αντρέα Τρινκιέρι στον πάγκο της ομάδας από το καλοκαίρι και σειρά έχει η ποιοτική ενίσχυση του ρόστερ.

Άλλωστε, είναι δεδομένο πως το όραμα του ισχυρού άνδρα των «ασπρόμαυρων» έχει ορίζοντα… Euroleague.

Για αρχή, βασική προτεραιότητα είναι οι καλοί Έλληνες παίκτες.

Έχουν παίξει δυνατά ονόματα σαν αυτά του Λαρεντζάκη και του Τολιόπουλου, αλλά ο Δικέφαλος του Βορρά πάει και για το «μπαμ» με τον Αντρέι Στογιάκοβιτς, τον γιο του θρυλικού Πέτζα!

Ο 21χρονος γκαρντ κάνει… πράγματα και θαύματα στο κολλεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ και το μέλλον του προμηνύεται λαμπρό στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

Ο ΠΑΟΚ, πάντως, θέλει να του προσφέρει ένα μονοπάτι στο οποίο πρώτα θα γίνει ηγέτης στην Ευρώπη και έπειτα θα βαδίσει προς το NBA.

Φιλόδοξο σχέδιο, αλλά ο Μυστακίδης έχει αποδείξει πως… δεν αστειεύεται. Τον Στογιάκοβιτς παρακολουθεί στενά για να του δώσει διαβατήριο και η Ελληνική Ομοσπονδία.