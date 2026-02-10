Η απόλυτη ανατροπή: Αυτόν φέρνει ο Παναθηναϊκός από το ΝΒΑ!

Σε κάτι παραπάνω από «καυτό» έχει αποδειχθεί το ζήτημα της ενίσχυσης του Παναθηναϊκού ενόψει του κρισιμότερου διαστήματος της σεζόν.

Με τους σημαντικότερους τίτλους να κρίνονται από τώρα μέχρι τον Ιούνιο, οι «πράσινοι» έχουν ανοιχτές τις κεραίες τους στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ προκειμένου να ενισχυθεί το ρόστερ, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.

Γιαμπουσέλε και Χέιζ Ντέιβις, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους, φαίνεται πως με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν θα αγωνιστούν στο «τριφύλλι», τουλάχιστον στην αγωνιστική περίοδο που διανύουμε.

Η αγορά βέβαια περιέχει πολλές αξιόλογες περιπτώσεις, ειδικά στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Ο δημοσιογράφος Τόλης Κοτζιάς, έριξε στο τραπέζι το όνομα του Τζερεμάια Ρόμπινσον – Ερλ, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί στις θέσεις «4» και «5».

Συγκεκριμένα ανέφερε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «ΠΑΡΕ ΒΑΛΕ» στο κανάλι της Kingbet στο Youtube: «Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην αγορά και ψάχνει για παίκτη. Αυτόν που μπορεί να πάρει αλλά δεν ξέρω αν θα το κάνει, είναι ο Τζερεμάια Ρόμπινσον – Ερλ.

Ο παίκτης είναι ελεύθερος τώρα. Δεν θέλει να έρθει στην Ευρώπη, καθώς επιθυμεί να τελειώσει τη σεζόν στην Αμερική.

Ωστόσο τα δεδομένα σε αυτά τα πράγματα αλλάζουν. Ο Παναθηναϊκός τον έχει στο κάδρο του».