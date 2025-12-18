Η αλήθεια για Κέπα και Παναθηναϊκό και το κοινό στοιχείο!💣

Τι πραγματικά συμβαίνει με τον Ισπανό γκολκίπερ και το ενδιαφέρον των πράσινων.

Να πω ότι δεν σας τα ειχα πει; Ότι δεν σας τα είχα γράψει; Πριν καν δει το Κορωπί ο Μπενίτεθ. Γυρίστε στο αρχείο και βρείτε το. Τι σας ειχα πει; Πως ο Ισπανός έχοντας δει ήδη το ρόστερ του Παναθηναϊκού ήθελε για αρχή μια μεταγραφή. Ποια; Αυτή του τερματοφύλακα.

Και φτάνουμε μέσα Δεκέμβρη και τι έγινε; Ο Ντραγκόφσκι θα φύγει και ο Παναθηναϊκός θα πάρει τερματοφύλακα. Ποιον; Επειδή του Μανδά έχει μπλέξει πολύ η υπόθεσή του έσκασε το όνομα του Κέπα!

Ναι του γνωστού. Που έκανε μια υπερμεταγραφή από την Μπιλμπάο στην Τσέλσι μετά την έβγαλε δανεικός από εδώ και από εκεί και τώρα είναι στην Άρσεναλ ως δεύτερος για να παίζει σε κανά Καραμπάο Καπ.

Η αξία του είναι κοντά στα 5 εκατομμύρια, τόσο τον είχε αγοράσει η Άρσεναλ τον Γενάρη του 25 και ο Μπενίτεθ μαθαίνω έδειξε πως αυτόν θέλει τερματοφύλακα στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να γίνει μια τέτοια επιτυχία στις μεταγραφες παναθηναϊκος; Σίγουρα δεν είναι εύκολο.

Υπάρχει όμως ένα μεγάλο ΑΛΛΑ. Ποιο είναι αυτό; Πως Μπενίτεθ και Κέπα είναι στο ίδιο γραφείο μάνατζερ. Και καταλαβαίνετε πως υπάρχει άλλη επικοινωνία. Αρκεί για να γίνει η μεταγραφή; Σίγουρα όχι, αλλά δεδομένα μπορεί να βοηθήσει και την επικοινωνία και τη διαπραγμάτευση.

Και αν ο Μπενίτεθ εξασφαλίσει αρχικά το ναι του Κέπα, τότε σίγουρα οι διαπραγματεύσεις με την Άρσεναλ θα είναι ένα κλικ πιο εύκολες.

Θα επανέλθω με το θέμα γιατί είναι σε φουλ εξέλιξη πλέον η συγκεκριμένη μεταγραφή.