Η ΑΕΚ τσεκάρει τον αρχηγό του Παναθηναϊκού!

Η ΑΕΚ το έκανε με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς το 2022 και της βγήκε… λίρα εκατό. Και τώρα θέλει μάλλον να το κάνει ξανά, παίρνοντας ακόμη έναν Σέρβο πρώην «πράσινο». Ο λόγος για τον

Φίλιπ Τζούρισιτς.

Ο 34χρονος έχει υπάρξει εξαιρετικός κατά καιρούς για το «τριφύλλι», έχει δείξει πως η ποιότητά του είναι αδιαμφισβήτητη.

Πάντως, δεν έχει βρει τη σταθερότητα που θα ήθελε και πολύ δύσκολα θα ανανεωθεί η συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό, με το συμβόλαιό του να λήγει τον ερχόμενο Ιούνιο.

Αυτή ακριβώς τη συνθήκη σκοπεύει να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ και με… πρωτοστάτη τον Μάρκο Νίκολιτς να πείσει τον Τζούρισιτς να αλλάξει στρατόπεδο στην Αθήνα.

Ο Σέρβος προπονητής πιστεύει πως ο συμπατριώτης του μπορεί να παίξει τον ρόλο μιας πολύ ποιοτικής επιπλέον επιλογής για συγκεκριμένο χρόνο συμμετοχής α λα Περέιρα και Ζοάο Μάριο και έχει προκρίνει την περίπτωσή του.

Δεδομένα δεν… αδιαφορεί ο 34χρονος και αναμένουμε το καλοκαίρι για να δούμε αν θα υπάρξουν απτές εξελίξεις.