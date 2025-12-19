Η ΑΕΚ θα «σηκώσει» το Conference League και η Elabet έχει την κορυφαία απόδοση της αγοράς

Και τώρα; Ποιος μπορεί να βάλει φρένο στα όνειρα; Ποιος μπορεί να πει ότι είναι ανέφικτο; Και πόσα… ανέφικτα χρειάστηκε να ξεπεράσει από το καλοκαίρι η ΑΕΚ;

Το φανταστικό momentum που βιώνει η ομάδα του Νίκολιτς, σε συνδυασμό με το ότι κανένα όνομα στο φετινό Conference League δεν είναι ικανό να την τρομάξει, αρκούν για να την τοποθετήσουν σε ένα μαγικό μονοπάτι. Εκείνο που οδηγεί στη «Red Bull Arena». Εκεί δηλαδή που θα είναι στημένη η κούπα και θα περιμένει τον καινούργιο κάτοχό της!

23 χρόνια υπομονής

Ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης έβαζε την Ελλάδα στην τελική ευθεία για τους δικούς μας Ολυμπιακούς Αγώνες, η Αμερική εισέβαλλε στο Ιράκ αλλάζοντας για πάντα τον παγκόσμιο χάρτη και η Μπαρτσελόνα κατακτούσε για πρώτη φορά την Ευρωλίγκα. Κάπου ανάμεσα σε όλα όσα συγκλόνιζαν τον κόσμο το 2003, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς οδηγούσε την ΑΕΚ στους «16» ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ήταν εκείνη η μυθική ομάδα με τις έξι ισοπαλίες σε έξι παιχνίδια ομίλων Champions League απέναντι σε Ρεάλ, Ρόμα και Γκένκ, που συνέχισε στο UEFA Cup, πριν τη σταματήσει η Μάλαγα. Η 27η Φεβρουαρίου του 2003 έμελλε να είναι η τελευταία φορά που η ΑΕΚ θα έφτανε τόσο μακριά στην Ευρώπη.

Χρειάστηκε να περάσουν 23 ολόκληρα χρόνια για να ξαναβρεθεί η Ένωση σε αυτό το ύψος. Και για να συμβεί αυτό, έπρεπε να γίνει κάτι πραγματικά ανυπέρβλητο. Αυτό ακριβώς που συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στην «Αγιά Σοφιά». Μέχρι το 98ο λεπτό, η ΑΕΚ ήταν εκτός οκτάδας στο Conference League. Ένα γκολ χώριζε το όνειρο από τον αποκλεισμό. Και όμως, μέσα σε λίγα λεπτά, όλα ανατράπηκαν. Η ισοφάριση στο 2-2 την έβαλε στην οκτάδα και στο 104’ ήρθε η απόλυτη έκρηξη: το 3-2, η ανατροπή, η τρίτη θέση στη συνολική κατάταξη.

Αυτή η πορεία αποτελεί τεράστια υπέρβαση. Ελάχιστοι μπορούσαν να τη φανταστούν το καλοκαίρι, όταν ο Δικέφαλος ξεκινούσε από το απόλυτο μηδέν, περνώντας τρεις προκριματικούς γύρους χωρίς το παραμικρό περιθώριο λάθους. Και όμως, έφτασε τόσο ψηλά, απέναντι σε ομάδες με μεγαλύτερα μπάτζετ, περισσότερη εμπειρία και θεωρητικά ανώτερη δυναμική.

Ποιος θα τη σταματήσει;

Οι αριθμοί απλώς επιβεβαιώνουν το μέγεθος του εγχειρήματος. Από τις 237 ομάδες που ξεκίνησαν φέτος την ευρωπαϊκή σεζόν, μόλις 13 έχουν αυτή τη στιγμή καλύτερο συντελεστή από τους 13.000 βαθμούς των Κιτρινόμαυρων. Μετά τη νίκη επί της Κραϊόβα, τα μπόνους και την πρόκριση στους «16», ο φετινός ευρωπαϊκός συντελεστής της Ένωσης είναι ο κορυφαίος στην ιστορία της.

Και μπορεί ο αλγόριθμος του «Football Meets Data», να δίνει στην Ένωση ποσοστό 5,1% για να βρεθεί στον τελικό, αλλά αυτή η ομάδα δείχνει να φτιάχνεται με αυτό: να ακυρώνει κάθε προγνωστικό και να χτίζει τη δική της προοπτική.

Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ θεωρείται έβδομο φαβορί για να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής. Ωστόσο, ο Νίκολιτς και οι παίκτες του έχουν ήδη κατακτήσει κάτι με τα όσα έχουν καταφέρει. Και αυτό είναι το τεκμηριωμένο δικαίωμα που έδωσαν στον εαυτό τους και τους οπαδούς να κάνουν όνειρα χωρίς ταβάνι.

Όνειρα από εκείνα που φτάνουν σε κάποια Τετάρτη, στις 27 Μαΐου, στη Λειψία της Γερμανίας…

