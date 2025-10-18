ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Halloween, η μητέρα των σειρών True Crime (feat. Γιώργος Ρους) | Ob La Da

Oblada Kingbet

Στο νέο επεισόδιο του Ob La Da, με τη στήριξη της Fonbet, ο Γιώργος Χατζηπαύλου μιλάει για τις απόκριες του Οκτώβρη, για τους φίλους Halloween, μία γιορτή που διδάσκει στα παιδιά ότι είναι εντάξει να παίρνεις γλυκίσματα από αγνώστους και έχει γεννήσει τις μισές σειρές True Crime του Netflix.

Ακόμα, πώς θα έμοιαζε ο αλκοολικός Batman (spoiler alert, μοιάζει στον Γιώργο Χατζηπαύλου) και το αγαπημένο Vox Populi, με θέμα κάποιες συμβουλές βελτίωσης που χρειάζονται υπότιτλους…

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ο Γιώργος Ρους έρχεται στο στούντιο και μοιράζεται πώς είναι να πηγαίνεις τουρ και να βλέπεις ότι κάποιος που σε μιμείται έπαιξε εκεί το προηγούμενο βράδυ.

Αυτά στο 11ο επεισόδιο του Ob La Da, με τη στήριξη της Fonbet.

Το Ob La Da παρέα με την Fonbet, στην οποία αν κάνετε εγγραφή από το link που θα βρείτε παρακάτω, παίρνετε άμεσα σούπερ δώρα και επιβραβεύσεις.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα