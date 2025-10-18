Halloween, η μητέρα των σειρών True Crime (feat. Γιώργος Ρους) | Ob La Da

Στο νέο επεισόδιο του Ob La Da, με τη στήριξη της Fonbet, ο Γιώργος Χατζηπαύλου μιλάει για τις απόκριες του Οκτώβρη, για τους φίλους Halloween, μία γιορτή που διδάσκει στα παιδιά ότι είναι εντάξει να παίρνεις γλυκίσματα από αγνώστους και έχει γεννήσει τις μισές σειρές True Crime του Netflix.

Ακόμα, πώς θα έμοιαζε ο αλκοολικός Batman (spoiler alert, μοιάζει στον Γιώργο Χατζηπαύλου) και το αγαπημένο Vox Populi, με θέμα κάποιες συμβουλές βελτίωσης που χρειάζονται υπότιτλους…

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ο Γιώργος Ρους έρχεται στο στούντιο και μοιράζεται πώς είναι να πηγαίνεις τουρ και να βλέπεις ότι κάποιος που σε μιμείται έπαιξε εκεί το προηγούμενο βράδυ.

Αυτά στο 11ο επεισόδιο του Ob La Da, με τη στήριξη της Fonbet.

