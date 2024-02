Γκολ και κόρνερ στο «Έτιχαντ»

Σάββατο με… ματσάρα στα προγνωστικά Πρέμιερ Λιγκ, ανάμεσα σε δύο ομάδες που μας χάρισαν ένα από τα πιο εντυπωσιακά ματς της σεζόν στον πρώτο γύρο. Ο λόγος φυσικά για το Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι, από το οποίο προκύπτει το σημερινό Tip of the day powered by Pamestoixima.gr σε απόδοση 1.95.

Η ξέφρενη πορεία της Μάντσεστερ Σίτι σε όλες τις διοργανώσεις δεν έχει σταματημό στα προγνωστικα στοιχηματος. Οι «πολίτες» από τις 16 Δεκεμβρίου τρέχουν νικηφόρο σερί 11 αγώνων, ενώ η τελευταία φορά που έχασαν κάποιο ματς στο κουπόνι ήταν στις 6 του ίδιου μήνα από την Άστον Βίλα (13-1-0 έκτοτε). Φυσικά, αποτελεί ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ.

Η Τσέλσι από την άλλη έχει χάσει αρκετό έδαφος στη μάχη για ευρωπαϊκή έξοδο, αφού βρίσκεται πλέον στη 10η θέση της βαθμολογίας. Οι «μπλε» συνηθίζουν να δίνουν μία… άγρια ομορφιά στις αναμετρήσεις τους, όμως αυτό τους έχει στοιχίσει, μιας και παραμένουν ευάλωτοι αμυντικά. Χαρακτηριστικά στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις έχουν σημειωθεί 19 γκολ (9-10 επιμέρους σκορ).

Δείτε λοιπόν τη σημερινή επιλογή στο Tip of the day powered by Pamestoixima.gr.