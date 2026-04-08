Γι’ αυτόν τον παιχταρά ξεκίνησε ο… εμφύλιος στο Big 4!

Αυτή τη στιγμή, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ παλεύουν για το πρωτάθλημα. Αλλά σε λίγο καιρό αναμένεται να μπει στην παρέα τους και ο Παναθηναϊκός και όλοι μαζί να παλέψουν για τα… μάτια ενός πολλά υποσχόμενου τερματοφύλακα.

Το όνομα του Φέντορ Λαπούκοφ κρατήστε γιατί θα μας απασχολήσει πολύ το καλοκαίρι. Μιλάμε για τον 22χρονο διεθνής Λευκορώσο τερματοφύλακα που αγωνίζεται στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Έχει δείξει εξαιρετικό πρόσωπο στη Βουλγαρία του και μέσα σε λίγους μήνες έχει εκτοξεύσει την αξία του, που υπολογίζεται πλέον κοντά στο 1,5 εκατομμύριο.

Δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028, όμως η ΤΣΣΚΑ είναι διατεθειμένη να ακούσει προτάσεις. Και είναι γνωστό τοις πάσι πως στην αγορά για τερματοφύλακα το καλοκαίρι θα βγουν και ο Παναθηναϊκός που ψάχνει σίγουρα βασικό, αλλά και ο Ολυμπιακός που αναζητά αντικαταστάτη του Πασχαλάκη.

Από εκεί και πέρα, ούτε οι δύο «δικέφαλοι» είναι αδιάφοροι. Σε περίπτωση που υπάρξει αποχώρηση ενός εκ των δύο γκολκίπερ τους, θα μπουν κι αυτοί στον χορό. Άλλωστε ο Λαπούκοφ δεν είναι απλά ένα σημείο αναφοράς για το σήμερα αλλά κι ένα σημαντικότατο project για το «αύριο». Με εξίσου σημαντική μεταπωλητική αξία.