Φουλ δράση στη Euroleague με αποδοσάρες από τη winmasters!

«Διαβολοβδομάδα» μπορεί να μην έχουμε, όμως έχουμε γεμάτο… μενού στη Euroleague, με πέντε αναμετρήσεις να ανοίγουν την αυλαία της 28ης αγωνιστικής της regular season. Φυσικά, το παιχνίδι που ξεχωρίζει δεν είναι άλλο από την «ερυθρόλευκη» μάχη του ΣΕΦ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα.

Βρίσκεται σε… τρομακτική κατάσταση ο Ολυμπιακός και ουδεμία εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως αποτελούν το απόλυτο φαβορί για τη νίκη, στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν το πλεονέκτημα έδρας. Αυτό αποτυπώνεται και στις αποδόσεις της κορυφαίας στοιχηματικής εταιρείας, με τον άσο να προσφέρεται στο 1.35.

Οι Σέρβοι, βέβαια, έχουν ταλέντο, δεν θα το κάνουν απλό για τους Πειραιώτες, αφού και οι ίδιοι παλεύουν για τα play off. Στο 3.75 συναντάμε τη δική τους νίκη.

Πέρα από το παιχνίδι στο Φάληρο, ωστόσο, το δικό της ενδιαφέρον έχει και η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα απέναντι στην Παρί στην Καταλονία. Οι Μπλαουγκράνα ανταγωνίζονται τον Ολυμπιακό για το πλασάρισμα στην πρώτη τετράδα και δεν έχουν πολλά περιθώρια για απώλειες.

Για αυτό και έχουν σαφώς τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Αυτή προσφέρεται στο 1.33, με το «διπλό» της… ταλαιπωρημένης φέτος Παρί να το βρίσκουμε στο 3.40.

Λίγο πιο ισορροπημένα τα πράγματα στο παιχνίδι της Εφές κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια. Στο 1.52 η νίκη των Τούρκων, στο 2.60 αυτή της ιταλικής ομάδας.

