Formula 1 2026: Οδηγοί και ομάδες
Το 2026 μπορεί να μην έχουμε πολλές αλλαγές σε ό,τι αφορά στα οδηγικά δίδυμα των ομάδων, όμως έχουμε δύο σημαντικές διαφοροποιήσεις που έχουν να κάνουν με τις ομάδες καθαυτές.
Η Cadillac αποτελεί την 11η ομάδα του Πρωταθλήματος. Η ομάδα θα χρησιμοποιήσει κινητήρες και κιβώτια ταχυτήτων της Ferrari και τα μονοθέσιά της θα οδηγήσουν οι Valtteri Bottas και Sergio Perez, οι οποίοι επιστρέφουν στη Formula 1.
Νέοι και… παλιοί στο Grid του 2026
Η Ford, επίσης, επιστρέφει στη Formula 1 ως συνεργάτιδα της Red Bull Powertrains, ενώ η Honda δημιούργησε ένα πλήρως ανεξάρτητο πρόγραμμα εξέλιξης κινητήρων, προμηθεύοντας την Aston Martin μέσω της θυγατρικής Honda Racing Corporation. Τέλος, η Renault σταμάτησε να παρέχει κινητήρες στην Alpine, με τη γαλλική ομάδα να συνεργάζεται από φέτος με τη Mercedes.
Σε επίπεδο οδηγών οι αλλαγές ήταν ελάχιστες. Πέραν της επιστροφής των Perez και Bottas, η μοναδική αλλαγή που πρέπει να ξέρετε για τα προγνωστικά Formula 1 ήταν η μετακίνηση του Hadjar από τους Racing Bulls στη Red Bull στη θέση του Tsunoda και η αντικατάσταση του Γάλλου από τον Arvid Lindblad, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε στη Formula 2.
Οι ομάδες και οι οδηγοί – Formula 1 2026
McLaren Mastercard F1 Team
1. Lando Norris
81. Oscar Piastri
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
12. Kimi Antonelli
63. George Russell
Oracle Red Bull Racing
3. Max Verstappen
6. Isack Hadjar
Scuderia Ferrari HP
16. Charles Leclerc
44. Lewis Hamilton
Atlassian Williams F1 Team
23. Alexander Albon
55. Carlos Sainz
Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
30. Liam Lawson
41. Arvid Lindblad
Aston Martin Aramco Formula One Team
14. Fernando Alonso
18. Lance Stroll
TGR Haas F1 Team
31. Esteban Ocon
87. Oliver Bearman
BWT Alpine Formula One Team
10. Pierre Gasly
43. Franco Colapinto
Audi Revolut F1 Team
5. Gabriel Bortoleto
27. Nico Hülkenberg
Cadillac Formula 1 Team
11. Sergio Pérez
77. Valtteri Bottas