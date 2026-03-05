Formula 1 2026: Οδηγοί και ομάδες

Το 2026 μπορεί να μην έχουμε πολλές αλλαγές σε ό,τι αφορά στα οδηγικά δίδυμα των ομάδων, όμως έχουμε δύο σημαντικές διαφοροποιήσεις που έχουν να κάνουν με τις ομάδες καθαυτές.

Η Cadillac αποτελεί την 11η ομάδα του Πρωταθλήματος. Η ομάδα θα χρησιμοποιήσει κινητήρες και κιβώτια ταχυτήτων της Ferrari και τα μονοθέσιά της θα οδηγήσουν οι Valtteri Bottas και Sergio Perez, οι οποίοι επιστρέφουν στη Formula 1.

Νέοι και… παλιοί στο Grid του 2026

Η Ford, επίσης, επιστρέφει στη Formula 1 ως συνεργάτιδα της Red Bull Powertrains, ενώ η Honda δημιούργησε ένα πλήρως ανεξάρτητο πρόγραμμα εξέλιξης κινητήρων, προμηθεύοντας την Aston Martin μέσω της θυγατρικής Honda Racing Corporation. Τέλος, η Renault σταμάτησε να παρέχει κινητήρες στην Alpine, με τη γαλλική ομάδα να συνεργάζεται από φέτος με τη Mercedes.

Σε επίπεδο οδηγών οι αλλαγές ήταν ελάχιστες. Πέραν της επιστροφής των Perez και Bottas, η μοναδική αλλαγή που πρέπει να ξέρετε για τα προγνωστικά Formula 1 ήταν η μετακίνηση του Hadjar από τους Racing Bulls στη Red Bull στη θέση του Tsunoda και η αντικατάσταση του Γάλλου από τον Arvid Lindblad, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε στη Formula 2.

Οι ομάδες και οι οδηγοί – Formula 1 2026

McLaren Mastercard F1 Team

1. Lando Norris

81. Oscar Piastri

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12. Kimi Antonelli

63. George Russell

Oracle Red Bull Racing

3. Max Verstappen

6. Isack Hadjar

Scuderia Ferrari HP

16. Charles Leclerc

44. Lewis Hamilton

Atlassian Williams F1 Team

23. Alexander Albon

55. Carlos Sainz

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30. Liam Lawson

41. Arvid Lindblad

Aston Martin Aramco Formula One Team

14. Fernando Alonso

18. Lance Stroll

TGR Haas F1 Team

31. Esteban Ocon

87. Oliver Bearman

BWT Alpine Formula One Team

10. Pierre Gasly

43. Franco Colapinto

Audi Revolut F1 Team

5. Gabriel Bortoleto

27. Nico Hülkenberg

Cadillac Formula 1 Team

11. Sergio Pérez

77. Valtteri Bottas