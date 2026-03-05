ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Formula 1 2026: Οδηγοί και ομάδες

BAHRAIN, BAHRAIN - FEBRUARY 11: Sergio Perez of Mexico driving the (11) Cadillac F1 Team Ferrari on track during day one of F1 Testing at Bahrain International Circuit on February 11, 2026 in Bahrain, Bahrain. (Photo by Zak Mauger/LAT Images)

Το 2026 μπορεί να μην έχουμε πολλές αλλαγές σε ό,τι αφορά στα οδηγικά δίδυμα των ομάδων, όμως έχουμε δύο σημαντικές διαφοροποιήσεις που έχουν να κάνουν με τις ομάδες καθαυτές.
Η Cadillac αποτελεί την 11η ομάδα του Πρωταθλήματος. Η ομάδα θα χρησιμοποιήσει κινητήρες και κιβώτια ταχυτήτων της Ferrari και τα μονοθέσιά της θα οδηγήσουν οι Valtteri Bottas και Sergio Perez, οι οποίοι επιστρέφουν στη Formula 1.

Νέοι και… παλιοί στο Grid του 2026

Πρώτη εμφάνιση στη Formula 1 και για την Audi, η οποία είχε εξαγοράσει τη Sauber από το 2024. Στην πραγματικότητα η «μετάλλαξη» της ομάδας από Sauber σε Audi έγινε σταδιακά την τελευταία διετία, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως τόσο σε επίπεδο στελεχιακού δυναμικού όσο και στους δύο πιλότους, δεν είχαμε αλλαγές τον χειμώνα.

Η Ford, επίσης, επιστρέφει στη Formula 1 ως συνεργάτιδα της Red Bull Powertrains, ενώ η Honda δημιούργησε ένα πλήρως ανεξάρτητο πρόγραμμα εξέλιξης κινητήρων, προμηθεύοντας την Aston Martin μέσω της θυγατρικής Honda Racing Corporation. Τέλος, η Renault σταμάτησε να παρέχει κινητήρες στην Alpine, με τη γαλλική ομάδα να συνεργάζεται από φέτος με τη Mercedes.

Σε επίπεδο οδηγών οι αλλαγές ήταν ελάχιστες. Πέραν της επιστροφής των Perez και Bottas, η μοναδική αλλαγή που πρέπει να ξέρετε για τα προγνωστικά Formula 1 ήταν η μετακίνηση του Hadjar από τους Racing Bulls στη Red Bull στη θέση του Tsunoda και η αντικατάσταση του Γάλλου από τον Arvid Lindblad, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε στη Formula 2.

Οι ομάδες και οι οδηγοί – Formula 1 2026

Οι ομάδες και οι οδηγοί – Formula 1 2026

McLaren Mastercard F1 Team

1. Lando Norris
81. Oscar Piastri

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12. Kimi Antonelli
63. George Russell

Oracle Red Bull Racing

3. Max Verstappen
6. Isack Hadjar

Scuderia Ferrari HP

16. Charles Leclerc
44. Lewis Hamilton

Atlassian Williams F1 Team

23. Alexander Albon
55. Carlos Sainz

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30. Liam Lawson
41. Arvid Lindblad

Aston Martin Aramco Formula One Team

14. Fernando Alonso
18. Lance Stroll

TGR Haas F1 Team

31. Esteban Ocon
87. Oliver Bearman

BWT Alpine Formula One Team

10. Pierre Gasly
43. Franco Colapinto

Audi Revolut F1 Team

5. Gabriel Bortoleto
27. Nico Hülkenberg

Cadillac Formula 1 Team

11. Sergio Pérez
77. Valtteri Bottas

