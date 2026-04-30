Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ξανά στη μάχη με 70 μπασκετικά δώρα* χωρίς κατάθεση και έπαθλο* ανταμοιβής!

Ο Παναθηναϊκός έκανε break στο πρώτο ματς με τη Βαλένθια. Το τριφύλλι επικράτησε 68-67 στην Ισπανία και πήρε το πάνω χέρι στη μεταξύ τους σειρά για τα playoffs της EuroLeague, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την επιβλητική νίκη με 91-70 στο πρώτο ματς της Τρίτης και στοχεύουν στο 2-0, κάνοντας ένα από τα τρία απαιτούμενα βήματα για την πρόκριση στο Final Four.

Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των playoffs της EuroLeague διεξάγεται απόψε στις 21:00, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται ξανά τη Μονακό σε ένα κατάμεστο ΣΕΦ. Η εικόνα της ομάδας στο Game 1 ήταν ιδιαίτερα πειστική, ωστόσο τα προβλήματα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα δημιουργούν ερωτηματικά ενόψει της συνέχειας της σειράς.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, μετά το μεγάλο break, επιδιώκει να διπλασιάσει τις νίκες της και να φέρει τη σειρά στο 2-0 πριν επιστρέψει στην Αθήνα. Με «οδηγό» την τακτική προσέγγιση, την άμυνα και την εικόνα του Game 1, ο Παναθηναϊκός μπαίνει ξανά στη μάχη με στόχο ένα ακόμη πολύτιμο διπλό στην έδρα της αντιπάλου του.

