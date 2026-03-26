Φήμες για Ναν και Εθνική Ελλάδος!

Κάνει… πράγματα και θαύματα ο Κέντρικ Ναν. Τα πράσινα τού… πάνε, του αρέσουν και ο ίδιος ανταποδίδει τα μέγιστα στον Παναθηναϊκό, πραγματοποιώντας με συνέπεια τρομερές εμφανίσεις, κάνοντας τη διαφορά.

Ίσως, όμως, στο μέλλον τις τρομερές εμφανίσεις να μην τις κάνει μόνο ντυμένος στα πράσινα, αλλά και στα… γαλανόλευκα.

Το σενάριο να πάρει ελληνικό διαβατήριο ο άσος του «τριφυλλιού» έχει παίξει αρκετά τα τελευταία χρόνια και πλέον βρίσκεται ξανά στην επιφάνεια, ως ένα ενδεχόμενο που δεν είναι όσο απίθανο φαντάζει.

Άλλωστε, μιλάμε για έναν παίκτη που μπορεί να αγωνιστεί ως νατουραλιζέ για την Εθνική Ελλάδος. Και με χαρακτηριστικά, μάλιστα, στα οποία υπάρχει… ξηρασία στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Παίκτη σαν τον Ναν, που να μπορεί να προσφέρει τέτοια ποιότητα με σκοράρισμα και δημιουργία από την περιφέρεια, η Ελλάδα φυσικά και δεν έχει.

Υπάρχει έντονη φημολογία για πολιτογράφηση του Αμερικανού γκαρντ και αναμένουμε εξελίξεις.

Ο ίδιος δεν λέει «όχι» σε αυτή την προοπτική και το σίγουρο είναι πως αν η υπόθεση προχωρήσει, ο Βασίλης Σπανούλης θα… τρίβει τα χέρια του.